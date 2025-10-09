『小さい頃は、神様がいて』生きてるんだけど…仲間由紀恵“あん”＆北村有起哉“渉”が交わした約束【第1話あらすじ】
俳優の北村有起哉が主演、仲間由紀恵が共演するフジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（毎週木曜 後10：00 ※初回15分拡大）が9日、初回を迎える。放送を前に場面カットとあらすじが到着した。
【写真】12年ぶりの共演で“夫婦役”を務める北村有起哉＆仲間由紀恵
『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本となる本作は、2人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディー。
物語は、19年前、小倉夫婦があることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わすところから始まる。その言葉をすっかり忘れてマイペースに生きてきた夫・渉と、その言葉を心の支えとして過ごしてきた妻・あん。全く異なる想いを抱えた2人の何気ない日常の中で、少しずつ心を揺らしていく姿を、繊細かつ軽やかに描いていく。
■第1話あらすじ
東京郊外にある、３階建てのマンション「たそがれステイツ」。１階に住んでいるのは、永島慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）のシニア夫婦。愛妻家の慎一は家事や地域活動にいそしんでいるが、さとこはあまり関心がない様子。
２階には、社交的な樋口奈央（小野花梨）と、内気な高村志保（石井杏奈）の女性カップルが同棲している。部屋にはほとんど家具がなく、キャンプ用のテントを張って２人で寝ているが、とても幸せそうだ。そして３階には、夫の小倉渉（北村有起哉）、妻のあん（仲間由紀恵）、大学生の娘・ゆず（近藤華）の３人家族が住んでいる。息子の順（小瀧望）は消防士として既に独立している。色々と文句を言い合いながらも、３人は一見平穏な日々を送っていた。
ある日、東京に台風が襲来する。慎一は川の氾濫に備えてマンションの前に水嚢（すいのう）を積み上げる。それを手伝った渉は、マンションの住人が集まって小倉家で夜を過ごすことを提案する。一緒に帰宅し、その張り紙を見た奈央と志保は、思案の末に小倉家へ。不安げにチャイムを鳴らすと、一同はまるでホームパーティーのように２人を温かく出迎えた。それぞれに自己紹介をし、一夜を過ごすうちに打ち解けていく面々。夜が明け、渉は「子どもが二十歳になったら離婚するなんて言ってたこともありました」と笑顔で過去を懐かしむ。その日の夜、あんは渉に「生きてるんだけど、あの約束」と言い放ち…。
