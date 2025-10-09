豊橋に紋付羽織袴の大物が詰めかけ…「六代目山口組弘道会」の新体制発足でくすぶる｢新たな火種」

司忍組長、高山清司相談役を輩出した中核組織でトップ人事が発令

「到着されました！」

秋晴れとなった大安吉日の９月25日、愛知県豊橋市にある六代目山口組の二次団体・平井一家本部には、紋付羽織袴の正装に身を包んだ大勢の大物ヤクザが詰めかけていた。周囲を約40人の捜査員が警戒に当たる厳戒態勢のなか、執り行われていたのは六代目山口組の中核組織・弘道会会長の「継承盃事」である。

午前10時前、野太い声とともに護衛車に先導された黒塗りの高級車が１台、平井一家本部内に入っていった。新たに会長に就任した野内正博前若頭（59）が仁王立ちで待ち受けるなか、弘道会総裁も務める六代目山口組の竹内照明若頭（65）が黒塗りの車から姿を現した。

「竹内若頭が本部内で着付けを終えた10時過ぎに儀式が始まりました。竹内若頭や同じ二次団体の親分衆が見守る中、野内会長は弘道会の直参50人と盃を交わし、新たに関係を結び直す『盃直しの儀式』を行った。盃事はつつがなく進み、11時半前にはお開きとなりました」（山口組事情に詳しいジャーナリスト）

竹内若頭は再び私服に着替えると、野内会長が見送る中、本部をあとにした。盃事が始まる前は緊張した面持ちだった野内会長だが、片づけの際には笑顔がこぼれる場面も。その表情からは、儀式を無事に終えたことへの安堵が見て取れた。

弘道会と言えば、六代目山口組の司忍組長（83）や高山清司相談役（78）を輩出した名門組織だ。その当代となった野内会長も、″逸話”の多い人物として有名だという。弘道会の事情に詳しいフリーライターの成田俊一氏が語る。

「’15年から続く神戸山口組との分裂抗争で数々の武勲を上げました。何より仁義を重んじ、組員を引っ張ってきた人物です。最近で言えば’23年２月ごろ、弘道会組員が稲川会系組織の組員相手にトラブルを起こした際の逸話が有名。友好関係にある稲川会との問題拡大にならないよう、不祥事を起こした組員の代わりに自らの指を差し出している。昔ながらの任侠道を内在したヤクザと言えます」

野内会長が六代目山口組の体制にどう影響を与えるのか

六代目山口組は今年４月７日に神戸山口組に対して一方的に「抗争終結」を宣言。以降、新体制の確立を推し進めている。今回の野内会長の誕生は、六代目山口組の体制作りにも影響を与えると見られている。

「司組長に総裁ポストを用意することで、竹内若頭を七代目に就任させる″総裁制″導入が現実味を帯びてきている。終結宣言を出したのも、『代替わり』を見据えてのことでしょう。

竹内若頭の昇格となれば、若頭の後任も弘道会から出したい。今回の弘道会人事からは、ゆくゆくは野内会長を山口組若頭に抜擢したいという意図が透けて見えます。現在、六代目山口組の若頭は３代連続で弘道会出身者が務めており、弘道会の本拠地にちなみ、『名古屋支配』と言われていますが、六代目としては、その路線を継続していきたいのでしょう」（前出・ジャーナリスト）

しかし、権力集中には不安要素も付きまとう。

「山口組は代々、組長と若頭を違う組から輩出することで、一つの傘下組織が影響力を持ちすぎることを防いできました。神戸山口組が分裂したのも、名古屋支配が強まったことによる上納金値上げに反発したことがきっかけとされています。

名古屋支配が続くようなら、再び不満を持つ組織が出てくる可能性はゼロではない。実際、今年４月の竹内若頭誕生の際に、四代目山口組組長を輩出した竹中組の二代目組長・安東美樹若頭補佐の若頭昇進という情報が流れました。弘道会をよく思わないスジが、若頭人事を混乱させるために流したニセ情報と言われています。今後、大規模な抗争発生の火種になりかねない」（同前）

くすぶる火種が大きくなるとき、その火の粉が市民に降りかかることだけは、避けなければならない。

『FRIDAY』2025年10月17日号より