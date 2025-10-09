甘えん坊な猫ちゃんに、どれだけの人達が癒やされているのでしょう。癒やし要素満載の可愛らしい猫ちゃんの姿が、大きな注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で42万回以上も表示され、「かわいい」「癒し癒され」といったコメントが寄せられています。

【写真：甘えん坊すぎる猫→寝るときになると、飼い主さんの腕の中で……】

甘えん坊すぎるもなかちゃん

Xアカウント「m&m」に登場したのは、猫の「もなか」ちゃん。猫の「ムン太」くんと一緒に暮らす、飼い主さんから溺愛されている女の子です。

そんなもなかちゃんの特徴は、何といっても甘えん坊であること。飼い主さんいわく、もなかちゃんはとっても甘えん坊で、飼い主さんの腕枕で寝るのが日課なのだとか。飼い主さんの体に顔をめり込ませながら熟睡しており、癒やし要素満載です！

甘えん坊すぎるもなかちゃんは、いつでも飼い主さんたちの近くにいたいのか、飼い主さんたちがご飯を食べている時は、パパさんの膝の上に座るのだそう。イタズラせずに座って待っているそうで、もなかちゃんは本当にお利口さんですね。

甘えん坊なもなかちゃんに飼い主さんもキュン

腕枕で寝てくれたり、ご飯を食べ終えるのを膝の上に座って待っていたり。そんな甘えん坊っぷりが爆発しているもなかちゃんの姿に、飼い主さんたちは日々癒やされているようです。飼い主さんと相思相愛で幸せそうなもなかちゃんなのでした。

投稿は、Xにて2.5万件を超えるいいねを集めるなど、大きな話題を呼ぶことに。あまりにも尊いもなかちゃんの姿に、胸キュンせずにはいられません。

投稿を見たX民からは、「いいなぁ うちのは全くやってくれない」「癒しをありがとうございます」といったコメントが寄せられており、たくさんのX民がもなかちゃんに癒やされたようです。

Xアカウント「m&m」では、もなかちゃん・ムン太くんの仲睦まじい様子や甘えん坊な様子など、2人の可愛らしい日常の姿が投稿されています。

