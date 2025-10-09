タレントのIMALU（36）が、10日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。



【写真】IMALUが生まれた直後の貴重な家族ショット さんまはテレビじゃ見せない父の顔

両親が人気者だけに注目度100％の幼少期を過ごした。小学生の頃は写真週刊誌の報道が過激で、父・明石家さんまは運動会に来なかったという。また、テーマパークでは声でバレてしまわないように、タオルを口にふくみ声を出さないようにしていたと懐古する。しかし、そこまでしてもファンにバレてしまい、結局ファンに囲まれる父の姿を、遠くから見ていた思い出が忘れられないという。



3年前から奄美大島と東京の二拠点生活を始めた。パートナーの故郷ということと、海の近くに住みたいという若い頃からの夢をかなえたかたちだ。東京での仕事の時は実家に寝泊まりしており、東京で暮らしていた頃より母・大竹しのぶとの時間が増えた。はじめは心配していた母も、島に溶けこみ楽しそうに暮らす娘を見て安心しているという。



