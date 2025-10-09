青山景昌は昨季オーストラリア1部でプレー

オーストラリア1部Aリーグには日本人選手が多数在籍しているが、昨季は元日本代表DF酒井宏樹が所属するオークランドFCがレギュラーシーズン優勝を果たした。

パース・グローリーには昨季、三竿雄斗と岡本拓也のほかに、日本人として14年ぶりにNPL（オーストラリア2部相当）からステップアップを果たしたMF青山景昌が加入した。そんな青山は大学進学も1年で退学、Jリーグ加入も2年でクビなど、さまざまな経験を経てオーストラリアに挑戦。そんな日々を含めて半生を振り返りつつ語ってもらった。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小西優介／全9回の1回目）

◇ ◇ ◇

28歳の青山は愛知県出身で、幼少期に兄の影響でサッカーを始めた。そして地元の津島で頭角を現すと、「小学校5年生の終わりにセレクションを受けて、小6からグランパスです」と、名古屋グランパスの下部組織へと入団する。

「小学校5年生の時に愛知県トレセンに入っていて、そこのコーチがグランパスから来てた。僕は西尾張トレセンからの県トレで、都市対抗戦みたいなのがあった。その試合にグランパスの関係者が見に行くから頑張れって、そこで了承を得ればグランパスに入れるって言われて。でもめっちゃ緊張して、それで全然ダメで。ダメじゃなかったらストレートで入れたんですけど、セレクションを受けてくれって言われた」と、最初は合格できなかったと明かした。

それでもそのセレクションでアピールに成功する。「一次試験は本当誰でも来れるようなやつでそれは通った。その後は1、2週間グランパスのジュニア生の中に入ってどうなのかって見られた。その時は知らなかったんですけど、最終日でたまたまいいプレーしてもう1週間来てくださいって言われてそれで合格になった。あとから少年団のコーチからは『本当はダメだったけど、最後が引っ掛かって生き延びたみたい』とあとから聞かされたんですよ」と、ギリギリのところで加入できた裏側をコーチから聞いたと語った。

アンダー代表を経験もW杯メンバーには選ばれず

小6から名古屋の下部組織に入り、青山はチームの中心としてプレー。約半分が落とされるなかでもジュニアユースに無事昇格。そして地元ではFWでプレーも小6では左サイドバック、中学ではサイドハーフ、最終学年では再びFWに戻った。

ジュニアからジュニアユースが約半分と狭き門だったが、そこからユースはさらに厳しく7人ほどしか昇格できなかったという。「夏の全国大会、クラブユースが終わったあとに昇格できるかどうか伝えられます」。

高校1年時の高円宮杯U-18プレミアリーグではセレッソ大阪ユースと対戦し、日本代表MF南野拓実もそこにはいた。この年はU-16の日本代表にも選ばれ、充実なシーズンを過ごし高2でもU-17代表には選ばれていたものの、U-17ワールドカップメンバーには選ばれず。

「17歳になる時の年末年始に代表の合宿でドバイに行ったけど、そこであんまり良くなくて、そのあと外れたんですよ。何回か外れてやばいなって思いながらも、チームで頑張るしかないっていうところで高2で結構点を取った。結局ワールドカップ前の代表合宿に呼んでもらえて、最後のチャンスじゃないけど、そこでもダメで結局選ばれずで。でも代表行ったら誰かが怪我して、電話かかってきたらしいんですけど、その時走ったら嘔吐しそうになるみたいな感じのやつで全然サッカーできてなかった。それでいや、今無理ですって。コーチ、監督の判断で今こんな状態じゃ送れないですって言われて断られたってあとから聞きました」

トップチームに参加で手応えも「調子に乗ってた」

高1、高2と試合に絡み代表へも行っていた青山は高3になりチームの中心となった。「ある程度代表でやってきたサッカーとか知識とかも増えて、自分のやりたいサッカーも増えて自分が中心となってやっていくなかで、トップに上がるの上がらないのかどうなるんだろう」と、プレッシャーもありつつシーズンを過ごしていた。

「プレミアは結構成績良かったんで楽しくやりましたし、トップのキャンプも行った。全然やれるなって感覚もあったけど、今思えばその時は全然無理だったな、調子に乗ってたなって。ちょっと尖ってましたね。その時の自分を今客観的に見たらもう全然無理。J1のレベルにあんなひょろひょろのやつが『トップ上がらなかったわ』っていや、当たり前だろうと思うぐらい自分の世界と周りからのギャップは今思えばあったんだろうなって。当時は代表も入ったしいけるのかなみたいぐらいまで思ってたんで。今思えば甘かった。全然甘すぎて話にならないぐらいですね」と当時を振り返った。

それでもリーグ戦では結果を残していた矢先にSNSでとんでもないニュースを目にした。それは、X（旧ツイッター）で地元メディアが出していた「今季ユースからの昇格は見送り」という記事だった。

「夏ぐらいですかね。今季トップ昇格見送りみたいな記事が出ててえっ？って。それをサポーターがツイートしてて、今季は昇格ないらしいみたいな感じで。これ知らないんだけどってなった」

その直後に当時の久米一正GMから「今すぐクラブハウスに来てくれ」と電話があった。行くとそこで「すまなかったみたいな感じで謝罪されました。その時たしか上がれそうで保留みたいな感じだった3、4人ぐらいが呼ばれたんですよ。そのあとはすぐ大学の話ですね。どこ行く？って」と、昇格なしが決まった当日の裏側を明かした。そのあと中央大学に進学するが、1年で退学することに……。（第2回へ続く）

[プロフィール]

青山景昌（あおやま・ひろあき）／1996年10月14日生まれ、愛知県出身。名古屋グランパスユースから中央大学に進学するも1年で退学し、びわこ成蹊スポーツ大学に再入学。22年にJ3福島ユナイテッドに加入も2年で契約満了となり渡豪。NPL（セミプロ）で2シーズンプレー後、日本人としては14年ぶりとなるNPLからAリーグへ個人昇格を果たした。今季はAリーグで5試合の出場にとどまった。（FOOTBALL ZONE編集部・小西優介 / Yusuke Konishi）