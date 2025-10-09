テイラー・スウィフト、エド・シーランに婚約を直接伝えなかった理由を「完璧に説明」
親友テイラー・スウィフトとトラビス・ケルシーの婚約を、インスタグラムで知ったと明かし、話題を呼んだエド・シーラン。テイラーが、エドへの報告が後手に回ってしまった「完璧な理由」を説明した。
【写真】テイラー・スウィフト、友人エド・シーランへのメモで珍しく宿敵カニエを揶揄
現地時間10月6日放送の『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』に出演したテイラー。巷で囁かれるテイラーの噂の真偽を明かすゲームに参加し、エドが他のファンと同じく、SNSを通じて婚約を知ったという説を、「まさに真実」と認めた。
そして、苦しい言い訳をするように「完璧に説明できる！」とその理由を説明。「彼は携帯を持っていないの！ すごく風変りで、そこが好きなところなんだけど、でも、『誰に報告しよう。ビデオ通話するのは誰？』と思った時、『この1か月にテキストメッセージを交わした相手に知らせよう』と判断した」とコメント。携帯電話を持っていないエドとは、テキストメッセージを交わしていなかったため、うっかり報告リストから漏れてしまったそうなのだ。
「彼は間違いなく地球上で一番好きな人の1人。ニュースを見て、『なんてこと、エドに連絡するのを忘れてた！ やってしまった！』思った。彼は家族。大好き。だけど、携帯を持っていないんだもの！」と続けた。
テイラーとエドは、2012年にエドがテイラーの『Red Tour』でオープニングアクトを務めたことをきっかけに、友情がスタート。「End Game」「Run」「Everything Has Changed」「The Joker and the Queen」など、数々の楽曲でコラボレーションしている。先月、SiriusXMの番組『Small Stage Series（原題）』に出演したエドが、「テイラーの婚約はどうやって知った？」と聞かれて「インスタグラム」と回答。話題になった。
なおエドが今年4月にポッドキャスト『Call Her Daddy』で明かしたところによると、かつてはほぼ毎日一緒に過ごしたという2人だが、この数年で状況が変わり、今では「年4回」ほどしか会わないそう。しかし会ったときは、「6時間向き合って、近況報告をしあう」と明かしていた。
