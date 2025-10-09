北村有起哉×仲間由紀恵共演、岡田惠和オリジナル脚本のホームコメディー『小さい頃は、神様がいて』今夜スタート
北村有起哉が主演を務め、仲間由紀恵が共演する木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第1話が9日の今夜放送される。
【写真】WEST.の小瀧望が主人公夫婦の息子・順を演じる
本作は連続テレビ小説『ひよっこ』（NHK総合）や『最後から二番目の恋』シリーズ（フジテレビ系）で知られる岡田惠和による完全オリジナル脚本のホームコメディー。2人の子を持つ小倉渉（北村）と、その妻・あん（仲間）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ温かく描き出す。
■第1話あらすじ
東京郊外にある、三階建てのマンション「たそがれステイツ」。一階に住んでいるのは、永島慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）のシニア夫婦。愛妻家の慎一は家事や地域活動にいそしんでいるが、さとこはあまり関心がない様子。
二階には、社交的な樋口奈央（小野花梨）と、内気な高村志保（石井杏奈）の女性カップルが同棲中。部屋にはほとんど家具がなく、キャンプ用のテントを張って二人で寝ているが、とても幸せそうだ。
そして三階には、食品会社に勤める夫・小倉渉（北村有起哉）、主婦のかたわら仕事をしている妻・あん（仲間由紀恵）、映画監督を目指す大学生の娘・ゆず（近藤華）の三人家族が住んでいる。息子の順（小瀧望）は消防士として既に独立している。
なんとか第一志望の大学に合格した渉と、滑り止めの大学に合格したあん。合格発表の場で、あんは歓喜のあまり号泣している渉に突然ハグをされ、思わずビンタしてしまう。そんな出会いを経て、やがて二人は交際し、就職、結婚。妊娠したあんは会社を辞めた。それからおよそ20年。小倉家は一見平穏な日々を送っていた。
そんなある日、東京に台風が襲来。慎一は川の氾濫に備えてマンションの前に水のうを積み上げる。それを手伝った渉は、マンションの住人が集まって小倉家で夜を過ごすことを提案する。一緒に帰宅し、その張り紙を見た奈央と志保は、思案の末に小倉家へ。不安げにチャイムを鳴らすと、一同はまるでホームパーティのように二人を温かく出迎えた。
それぞれに自己紹介をし、志保が作った料理を食べ、一夜を過ごすうちに打ち解けていく面々。夜が明け、台風一過の空の下、渉は「子どもが二十歳になったら離婚するなんて言ってたこともありました」と笑顔で過去を懐かしむ。その日の夜、あんは渉に「生きてるんだけど、あの約束。そのつもりでずっと生きてきたんだけど」と伝える…。
木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
