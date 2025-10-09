【増田俊也 口述クロニクル】#48

作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。

◇ ◇ ◇

増田「日本橋のギャラリーとは別の日ですか？」

加納「それとは全く別。マックス・ホールでやったのは完全にプライベートなもので、だからこそ見せられない写真もあったんだよ。でも、みんな興奮してたというか、びっくりしてたというか。展覧会や個展としてまさに本当の『FUCK』だった」

増田「笠井紀美子さんやマキノ正幸さんも見たんですね」

加納「うん。そう」

増田「ポーズを取らせた写真じゃなくて、本当にその瞬間を撮っていた写真を見せたんですか？」

加納「そうそう。『FUCK』は2種類あるんだ。肉体の造形美としてポーズを取らせたものもあるけど、最初に撮ったやつは全然違う。スタジオで、もうみんな好き勝手にやっていたような、本物の『FUCK』」

増田「なかなかもう手に入らないですよね。メルカリとかヤフオクにも出てこない」

加納「増刷したらすごい売れるかもしれないね。そういうことを出版社はもっと考えればいいのにな。あれはやっぱり、日本の写真集の中でもちょっとアウトローな存在かもしれないけど、時代を変えた一冊だと思う。写真の技術もトップクラスだし、感覚的にも自信を持っている作品だから」

増田「そこに加納さんと草間さんが関わっているというのが歴史的意味があると思うんです」

加納「草間さんもちょっと写ってるんですよ。彼女は裸じゃないですけどね。俺が当時26歳で、彼女は40歳を超えていなかったと思うけど」

増田「（ネットで検索して）これは11万円のものですね。サイン入りの特別版みたいです。通常版とは違うものですね」

加納「通常版と違うというか、そもそも出版されなかったものですからね。発売前に関係者に譲ったものかもしれない」

増田「題名は『燃えるパーティー』ですね」

加納「はい。でも一般の手には入りません。取次が扱ってくれなかったんです。刷ったには刷った。でも扱ってくれなかったし、在庫ももう無いそうだよ。実業之日本社だけどもう買えないんですよね。当時の定価は380円。それが、10万円くらいで取り引きされているというのは聞いたことがある」

「編集者が1冊だけ持っている」

増田「表現の歴史を、55年前にこうして形にしたわけですからね。本当にすごいことです。これ以上のものを出すのは、なかなか難しいでしょうね。本紙の読者で持っている人がいたらぜひ名乗り出てほしいですね。本物を見てみたいですね」

加納「増刷してくれればいいんだけどな。編集者が1冊だけ持ってると聞いたことがあるから増刷できると思う」

増田「とりあえず、デジタル版で先行して配信してはどうでしょう。デジタルで写真を扱うとなると問題もありますが」

加納「そうだね。でも、加工が必要な写真があれば、それはちゃんと対応するよ」

増田「見たい読者はすごく多いでしょうね。時代を変えた写真ですからね。デジタルで出したあとに1枚、いいのを日刊ゲンダイで見開きカラーで出すとかも検討してください」

加納「それはもう冒険ですね。どでかいカラー写真でドーンと見開きで掲載されていたら『なんだこれ!?』ってなりますね」

増田「なるでしょうね。陰部が見えるとか見えないとかそういう写真ではなくて、ヌードが芸術であるという証明する写真ですからね。草間彌生さんまでからんで」

加納「本当にデジタル配信やって日刊ゲンダイさんで掲載して、そのあと復刻増刷となったら面白いね」

増田「ぜひそうなってほしいですね。それくらいの価値がある歴史的作品ですからね」

加納「うん」

（第49回につづく=火・木曜掲載）

▽かのう・てんめい:1942年、愛知県生まれ。19歳で上京し、広告写真家・杵島隆氏に師事する。その後、フリーの写真家として広告を中心に活躍。69年に開催した個展「FUCK」で一躍脚光を浴びる。グラビア撮影では過激ヌードの巨匠として名を馳せる一方、タレント活動やムツゴロウ王国への移住など写真家の枠を超えたパフォーマンスでも話題に。日宣美賞、APA賞、朝日広告賞、毎日広告賞など受賞多数。

▽ますだ・としなり:1965年、愛知県生まれ。小説家。北海道大学中退。中日新聞社時代の2006年「シャトゥーン ヒグマの森」でこのミステリーがすごい！大賞優秀賞を受賞してデビュー。12年「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」で大宅壮一賞と新潮ドキュメント賞をダブル受賞。3月に上梓した「警察官の心臓」（講談社）が発売中。現在、拓殖大学客員教授。