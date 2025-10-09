今もパ・リーグ記録の盗塁阻止率「.536」のレジェンド捕手・梨田昌孝氏　大エース・鈴木啓示からは「おまえでは燃えんのや」

プロ野球に偉大な足跡を残した選手たちの功績・伝説を徳光和夫が引き出す『プロ野球レジェン堂』。記憶に残る名勝負や知られざる裏話、ライバル関係など、「最強のスポーツコンテンツ」だった“あの頃のプロ野球”のレジェンドたちに迫る！



強肩好打の捕手として活躍、1979年に記録した盗塁阻止率「.536」はパ・リーグの記録として今も破られず。引退後は近鉄・日本ハム・楽天で監督を務め優勝2回。「江夏の21球」、「10.19」とプロ野球史に残る名場面にも立ち会った“レジェンド”梨田昌孝氏に徳光和夫が切り込んだ。

徳光和夫：

今回のゲストは、近鉄バファローズの強肩キャッチャーといたしまして、とにかく高い盗塁阻止率、これを記録いたしました。そしてまた、数多くのドラマチックな名場面に立ち会ってらっしゃいます。

甘いマスクで女性ファンをとりこにいたしましたレジェンドでいらっしゃいます。

梨田昌孝さん（72）です。よろしくどうぞ。

梨田昌孝：

よろしくお願いします。

梨田昌孝（72）：

1971年 近鉄ドラフト2位。強肩好打の捕手として活躍。1979年 盗塁阻止率 .536はパ・リーグ記録。ベストナイン3回。

引退後、近鉄・日本ハム・楽天で監督。優勝2回

徳光：

こんなようなご紹介でよろしいですかね。

梨田：

いや良すぎるんじゃないですかね。

徳光：

そうですね、梨田さんが登場されるまで、マスク越し、マスクを取りますと、皆さん、いかつい顔だなっていうのが多かったんでありますが、梨田さんから変わりましたもんね。

梨田：

初めて中学で野球をやった時に、マスクつけるの嫌でね。この顔がもったいないなと思いました。冗談ですけどね。

徳光：

現役時代の梨田さん、かっこいい。

梨田：

かっこいいでしょ。

徳光：

これは確かにもったいないです、マスクかぶっていたら。

こんな話から入るのも何でございますけど、新型コロナウイルスの時、ちょっと重篤だったじゃないですか。

梨田：

そうですね。2020年ですね。

2020年、新型コロナウイルスに感染し、重度の肺炎に。一時は集中治療室に入るも一命をとりとめ治癒。

徳光：

今、体調はよろしいわけですよね。

梨田：

そうですね、不整脈が出たりですね、心房細動ですね。アブレーションの手術をしたりして、もうゴルフもできるようになりまして。

徳光：

そうですか。リハビリなんかずいぶんされたんですか。

梨田：

リハビリはすごく頑張りましたね。すごい筋肉よみがえってきました。

徳光：

そうですか。よろしかったですね。

中学時代からキャッチャー きっかけは「背の高さ」伝説

徳光：

少年時代から、ちょっとさかのぼらせていただきたいと思いますけど、島根県の浜田市のご出身ということなんでございますけど。浜田ってのはやっぱり当時、少年時代は野球盛んだったんですか。

梨田：

いやもう全然盛んではないですね。野球以外なかったから仕方なくやったっていう。

徳光：

そんな感じだったんですか。

梨田：

テレビもジャイアンツしか映らないんで、長嶋さん・王さんに憧れてね。同じ右という中では長嶋さん、サードを守りたいということで始めたんですけど、少年野球とかリトルリーグはないんで、空き地で三角ベースでちょっと上の先輩って言いますかね。

徳光：

そうですか。そういうところから野球少年としてはスタートして。

梨田：

中学校に入って初めて野球をやるときにユニフォームを着るんですけども、45人ぐらい入部したんですよ。

徳光：

野球部に？

梨田：

「背の高い順に並べ」と。一番背の高い、おまえピッチャー。2番目、おまえピッチャーとサード。3番目、梨田キャッチャーっていうね。背の高さでキャッチャーになったんですよ。

徳光：

そうですか。キャッチャーは満足だったんですか。

梨田：

いやもう満足じゃなかった。まずこの顔を隠すのが嫌だったんですね。で、立ったり座ったりしなくちゃいけない。キャッチャーってやっぱり仕事が多いんですね。まず受けなくちゃいけない。リードしなくちゃいけない。盗塁刺さなくちゃいけない。ワンバウンド止めなくちゃいけない。怒られることが非常に多かったんで、嫌で嫌で仕方なかったんですけど。

ところがね、いろんなポジションを守らせてくれるんですね。ピッチャーやらせてもらったり、ファーストもサードもセカンドもショートも外野も。そういうところで、そのポジションの楽しさだとか難しさを知りなさいということで。それがすごくよかったのかなというね。目覚めたといいますかね、あまり楽しくないなと思いながらやりつつ、それが実になってきたという。

徳光：

中学時代っていうのはあれですか。スポーツマンですごかったらしいですね、陸上競技なんかでも。

梨田：

そうなんですね。人がいないんで野球部から貸し出す感じなんですね。「梨田、おまえ三種競技に出ろ」って。僕だけ陸上の三種競技。

三種競技：中学生を対象とした3種目で争う混成競技。100m走・砲丸投げ・走り高跳び。

徳光：

三種競技。

梨田：

たぶんその時、12秒フラットで走っている。

徳光：

大したもん、中学で。

梨田：

で、砲丸投げがたぶん12ｍ11cm。

徳光：

これもちょっとすごいな。

梨田：

走り高跳びが1m65cmだったような記憶があるんですけどね。

徳光：

当時の島根県の記録を作ったと。陸上の三種競技。

陸上の方に進もうとは思わなかったんです？

梨田：

まったく思わなかったです。変な話って言いますか、陸上ではやっぱりお金にならないって言いますかね。幼心に、やっぱり王さん・長嶋さん見てると、やっぱりコマーシャルも多かったりとか。

もう毎日テレビに出るような感じじゃないですか、王さん・長嶋さんはね。やっぱり野球、絶対野球だなというのは思いましたね。

甲子園で「春と夏」初戦敗退も 高校日本選抜入り伝説

徳光：

で、高校は浜田高校に進学するわけでありますけども。

梨田：

小島っていうね、中学の時に「ピッチャーやれ」って言われたね。もう亡くなったんですけどね。彼と一緒に野球やってたら、絶対に甲子園行けると思ったんです。で、小島が行くっていう学校に行こうと思ってたんですね。そうしたらプロに行く近道だということで。

徳光：

じゃあプロを考えてたんですか、中学時代から。

梨田：

考えてましたね。プロ野球選手になりたいっていう憧れが。

徳光：

キャッチャーとして。

梨田：

それと僕、中学の時に父親が肝臓がんで亡くなってね。どうしてもプロに行きたいっていう思いが強くなって。

徳光：

小島さんと一緒に。

梨田：

そうなんです。彼が最終的に浜田高校って決めたんでね。で、浜田に決めてよかったんですけどね。

徳光：

なるほどね。小島さんと同じルートをたどったことによって、甲子園には行けるわけですよね。

梨田：

はい、行けました。

徳光：

この初の甲子園はどうでしたかね。

梨田：

いやもう、なんて言いますかね。甲子園球場のあの広さと言いますかね。もう島根県の野球場って外野スタンドがまずありませんしね。びっくりしましたよ、人の多さに。

坂出商業でしたけどね、3 - 4という1点差で負けて。

徳光：

夏も出場しますよね。

梨田：

夏もなんとかかんとかね、出ることができたんですけどね。

徳光：

夏も初戦で敗退ですか。

梨田：

初戦敗退ですね。その時がね、池田高校の蔦（文也）監督。

池田の蔦監督は初めて甲子園に出られて、初勝利を挙げたのが、われわれ浜田高校と対戦して初勝利。

蔦文也（1923〜2001）：徳島・池田高校の監督として甲子園優勝3回・準優勝2回。「やまびこ打線」と呼ばれたパワー野球で「攻めダルマ」と称された。

徳光：

そうですか。僕、資料で分かったのでありますけども、初戦で敗退したにもかかわらず、ハワイに行った。全日本の高校生代表で。梨田さん選ばれてますよね。

梨田：

そうなんです。キャッチャーで1回戦で敗退したキャッチャーがね、全日本。それもあの時はハワイ選抜に選んでいただいて。やっぱり高野連の方、見る目があるなと思う、ね（笑）。

徳光：

何を評価してくれたんです？

梨田：

いやたぶん走・攻・守だと思うんですよ。足も速かった、肩も強かった。バッティングはもうひとつ良くはなかったんですけども。だけど春夏のトータルは8打数3安打ですかね。そういった部分の評価だと思うんですけども。いやうれしかったですね。

徳光：

やっぱりハワイ選抜に選ばれたってことは、多少プロ意識する材料にはなったわけですか。

梨田：

おっしゃる通りですね。要するに評価が上がるっていうことは、契約金が上がるってことなんで。うれしかったですね。やっぱり選ばれたというのはね。

近鉄ドラフト2位指名 入団同期でチームの主力に…伝説

梨田：

「広島行きたいな」と思って。松田耕平オーナーと一緒に野球が…と思ってたら。

徳光：

本当は広島に行きたかったわけですか。

梨田：

近いんで浜田と。もう本当100kmちょっとなんですね、南北に。

カープも熱心でね。「梨田取る取る」って言ってね。

徳光：

ですよね。

梨田：

カープ行きたいなと思ってたんですけども。

徳光：

でも当時あれですよね。キャッチャーでいましたね。道原（裕幸）。

梨田：

道原さん。1位でしたね。4学年先輩なんですけど、同じキャッチャーを取るっていうのは、僕はちょっとすごく嫌だったですね。

徳光：

結果的に広島に行かなくてよかったのかなっていう感じも。

梨田：

おっしゃる通りだと思うんです。あんまり近すぎて里心ついたりして。すぐ帰れるんで。

徳光：

その近鉄は何位指名だったんですか。

梨田：

ドラフト2位ですね。

徳光：

これは2位は大変高い評価ですよね。当時の高校生キャッチャーで。

梨田：

当時ウェーバーと言いましてね。1からずっと来て、13番目というのは1位と同じなんですよ。

近鉄で、佐々木恭介さんと梨田で、12、13と、こういう感じで取っていくんで。

もう1位との評価と同じレベルではあったと思うんですよ。

徳光：

そういうことですよね。羽田耕一さんも同じ年に。

梨田：

羽田耕一、橘健治、平野光泰。

徳光：

のちの近鉄を支えるメンバーですよね。

梨田：

そうなんです。ピッチャーは橘で、キャッチャーは梨田で、サードは羽田で、ファーストは佐々木恭介さん、センターは平野光泰さんで。ドラフトで入った5人がスタメンで出ている時が何回かありましたんでね。

徳光：

浜田の高校生としましては、近鉄がどういう会社かというのはそんなには分からなかった。まあ一流会社であるということは分かってたでしょうね。

梨田：

そうですね。私鉄の中で線路の長さが一番だというね。

徳光：

そうなんですか。そういうことをご存知で入ったわけですか。

梨田：

一応、親戚とか知り合いがね、一応近鉄ってこういう会社だから大丈夫だからって。

徳光：

なるほど。

巨人とのオープン戦 サードまで行けば長嶋さんに…伝説

徳光：

プロにはなじめました？

梨田：

いや。でもね入った瞬間に、ちょっと早すぎたかなとは思いましたね。体力とか技術の差とかレベルの差はもう、すごいものがありましてね。うわーこれはちょっと早まったなっていうのはちょっと感じましたね。

徳光：

ああそうですか。でもあれですよね。1年目に1軍でデビューされているという。

初出場の時というのは5番センター。

梨田：

センターでしょ。これね、偵察要員というね。

徳光：

偵察メンバー。

梨田：

左ピッチャーが来るか右ピッチャーが来るか分からないときに、右ピッチャーだったら左が出たりとかっていう。

徳光：

今みたいに予告先発とかではないので。

梨田：

おっしゃる通りです。

徳光：

メンバーに入っているけれども、代わってるということですね。

梨田：

はい。変わるんです。

徳光：

3打数ですが、2安打。すごいですね、初年度で。

梨田：

いやこれ、たぶん江本（孟紀）さんやったかな。

徳光：

初ヒットですか。

梨田：

初ヒットは、江本さん。江本さんですね。

梨田：

江本さん、大阪球場でね。大阪球場って大好きでね。狭いんですよ。だからあんまりこう、力まなくても打てるようなね。

徳光：

でもあれですね。3打数2安打っていうのは大したもんだなと思うんです。

これ、パ・リーグとセ・リーグで違いますけど、憧れの巨人のオープン戦。V9の選手たちとはオープン戦では対戦されて。

梨田：

（オープン戦で）ヒットを打つとね、王さんがね、やっぱちょっと「ナイスバッティング！」とかね、「いいパッティングしてるね」とかね、声かけていただくんですよ。

徳光：

1塁ベースで。

梨田：

あのあたりはね、すごくやっぱりうれしいっていうか、憧れの方。で、なんとかサードまで行けば長嶋さんに会える、それはありましたよ。

徳光：

3塁ベースで長嶋さんに何か言われませんでした？

梨田：

3塁で、僕はひょっとしたらホームラン打ったかもしれないんですけど、スーッと走ったら「ナイスバッティング！」とかって言われたような気がするんですね。

徳光：

そうですか。

梨田：

ですから、ああいう方々も自分だけじゃなくて、誰か発掘するというかね。若い人で「あいつ伸びるぞ」とかっていう、そういうのを何かご覧になったような気がするんですよね。

大エース・鈴木啓示が「お前では燃えんのや」伝説

徳光：

当時はあれですか。近鉄の正捕手っていうのはどなただったんですかね？

梨田：

僕が一番最初入った時はまだ、ヒゲ辻（辻佳紀）さんがおられました。

徳光：

ヒゲ辻さんいらっしゃいましたよね。確か。

梨田：

ヒゲ辻さんがおられて。

徳光：

阪神からね。

梨田：

レギュラーっていう感じはなかったんですけどね。とにかくたくさんキャッチャーおられたんですけど、誰もレギュラーという感じじゃないですね。

徳光：

ただこれショックだったんじゃないかなと思うんですけども。キャッチャーとしましてですね、まだまだ未熟ではありましたけれども、いよいよこれからやるといった時に、有田修三さんが入るでしょう。

梨田：

おっしゃる通りです。もうね、僕がプロに入って、1年目、2年目、ちょっと出た時にね、これで近鉄は10年ぐらい、しばらくキャッチャー取らなくていいとかってね、スカウトの人とかみんな言ってたんですよ。

徳光：

言ってましたよね。梨田ありきで。

梨田：

と思ってたら、すぐ有田修三さん取って。ウソつき多いなと思って（笑）。ちょっと嫌な思いはありましたね。

徳光：

そうですか。その後の関係はどうだったんですか。

梨田：

いや僕と近鉄で競り合いながらやってる時に、鈴木啓示さんが有田修三さんをよく指名されるんですよ。

梨田：

それである時に、鈴木啓示さんがね、「ナシちょっと飯行こうや」って言われて。で、ご飯食べる時に「ナシすまんな」って。「最近お前と組まへんから」って。

梨田：

「なんで組まないか分かるか」って言われて、「ナシは悪いボールでも“ナイスボール”って言う」と。で、有田は「こんなボールでよう200勝できたねって毒吐くんや」と。「毒吐くから、あいつ（有田）のミット見たら燃えるんや」と。「お前のミット見ても燃えへんねん」って言われましてね。それが1つ、原因・理由やと。

有田と梨田で「ありなしコンビ」と呼ばれ、正捕手の座を分け合い、77年・82年・84年は2人とも先発マスクが60試合以上に達した。

梨田：

僕出ない時は、有田さんがリードしてる時に、僕もその時に自分で、僕だったら次このバッターに対してシュートを投げるとか、配球を勉強できた。そのうちに、次はこのボール投げたらどこに飛ぶとかね。どういう空振りをするとかっていう、そういう予測、そういうのがすごくできるようになった。有田さんと競争して出れない時に、悔しいとかじゃなくて、「勉強しなくちゃダメだ」と思って。それが監督になって生きたり、解説に生きたりっていうところだと思うんですよね。

【中編に続く】

（BSフジ「プロ野球レジェン堂」 2025年8月26日放送より）