「コンニャク打法」はブランデーのボトルから！？伝説の捕手・梨田昌孝氏が見た「江夏の21球」　捕球からの早業送球の秘密も

プロ野球に偉大な足跡を残した選手たちの功績・伝説を徳光和夫が引き出す『プロ野球レジェン堂』。記憶に残る名勝負や知られざる裏話、ライバル関係など、「最強のスポーツコンテンツ」だった“あの頃のプロ野球”のレジェンドたちに迫る！



強肩好打の捕手として活躍、1979年に記録した盗塁阻止率「.536」はパ・リーグの記録として今も破られず。引退後は近鉄・日本ハム・楽天で監督を務め優勝2回。「江夏の21球」、「10.19」とプロ野球史に残る名場面にも立ち会った“レジェンド”梨田昌孝氏に徳光和夫が切り込んだ。

【前編からの続き】

代名詞「コンニャク打法」はブランデーのボトルから伝説

徳光和夫：

西本（幸雄）さん、どういう監督でいらっしゃいましたかね？

梨田昌孝：

笑わない監督さんでしたね。笑うとか、何か怒る前に手が出る、足が出るっていう感じ。ただね、やっぱり愛情があるんですね。梶本豊治さんという方がね、西本さんの片腕（監督付広報）として近鉄に来られてね。西本さんが来られている日をわざわざ僕と羽田に「来い」と、球団事務所に。話をしているうちに、「西本さん来られたから、あいさつ行って来い」って。仕組まれているわけですよね。それで「梨田です。羽田です」って言ったら、「そんなもん知っているわ」と。「おまえらがおるから俺が来たんや」と。そういうふうに言っていただいたというのは、すごくうれしかったですしね。なんとかこの監督のためにという思いでやってきましたね。

徳光：

やっぱり打撃っていうことに関しましては、かなり指導を受けたんですか。

梨田：

西本さんは（打撃に）厳しかったです。

徳光：

西本さんは打撃コーチでもあったわけですか？

梨田：

そうですね。ほとんどブルペンは顔を出されない方でして。バッティングをすごくご覧になっていて、「へそを中心にして打て打て」って。僕はなかなかそれができなくてね。それで反発したわけじゃないんですけど、コンニャク打法に変えたんですね。

徳光：

それで。へぇ。

梨田：

グリップが下がる癖があったんですね。普通左足ステップしたときって、ちょっと上がってくるんですけど、下がる癖があったんで。これが下がるのは直らないんで、どうしようかなと思って。いろいろ考えてもできないんです。

梨田：

ある時、ミナミのスナックで、生意気にヘネシー（ブランデー）飲んでましてね。ヘネシーを逆さに持って、カウンターのイスに腰掛けながらね、こうして遊んでたら、このへんが居心地がいいんですよ。

徳光：

ヘネシーが原点なんですか? コンニャク打法。

梨田：

そうなんです。

徳光：

こんなものをちょっとご用意してるんですけど。

梨田：

ヘネシーはね、もうちょっと細い。これちょっと丸っこいんで、あれですけど。

これをね、逆さに持ちながら、こうやってカウンターで遊んでた。

ちょうどベルトあたりじゃないですか。すごく居心地がいいんですよ。これ以上下げるのって難しいじゃないですか。ここすごくいいところなんで。ここからやったら上がるしかないなっていう。

徳光：

バットに持ち替えていただいて、実際にこのブランデーからどういうふうに来るわけですか。

梨田：

ここへ下げたことによって上がってくるんで、打てるようになったんですけど、僕は体がすごく硬いんでね。柔らかく見せるためにどうしようかって。手をこういうふうに柔らかく見えるだろうっていう。こういうふうに柔らかくして、こうやって打つようになったら、グリップがちゃんとここへ上がるようになった。

徳光：

自分でもあれですか。「やったな」って、「これだな」って思ったんですか。

梨田：

思いましたね。ビビッと来るものがありました。

徳光：

そういったところからね。

それは自分で開発されたわけですよね。

梨田：

そうです。あまりバッティングコーチの人とか、周りみんなね、皆さん近寄ってこなかったです。もし近寄ってきて、梨田を教えているような感じになって、梨田が打てなかったらクビになるじゃないですか。

徳光：

そういうこともあるわけですね。

梨田：

で、僕が結構打つようになってから、皆さん、だんだん来られるようになる。

徳光：

なるほど、そういうもんですか。「あの打法は俺が教えたんだ」みたいな。

盗塁阻止率「.536」 捕球からの早業送球伝説

徳光：

梨田さんはとにかく強肩で知られているわけでありますけども。

梨田：

肩は本当に強かったんでね。ホームベースから外野、レフトのポールですね。ポール際にノーステップでピュッと投げたら、100メートルぐらい投げられてたんですよ。

徳光：

はぁーすごいですね。ノーステップで。

梨田：

はい、ノーステップで。

徳光：

梨田さん、肩が強いのと、それからやっぱりコントロールってのがあるじゃないですか、キャッチャーの場合は。（送球の）コントロールが梨田さん良かったですよね。

梨田：

それがね、僕は骨折したんですよね。（右手を）亀裂骨折しましてね。ファウルチップが当たって、可動域がまったく使えなくなって。

徳光：

中指、右の中指の。

梨田：

で、もう全然今までこんな（直線的な）球投げてたのが、こんな（山なりの）球しか投げられなくなって。ちょっと冷静に考えようと思って、いろいろ考えたら、今できることは「捕ってから早く投げる」こと。ということで、捕ってから早く投げる練習したんですね。

徳光：

捕って早く投げる技ってどういう技法なんですか？

梨田：

捕って早く投げるの、これいろいろなあれがあるんですけど、コンクリートの壁にボールをぶつけるとすぐ跳ね返ってきますよね。木の板にボール投げたら、ある程度跳ね返りますけど、そんな強く跳ね返らない。ベニヤ板に投げたらほとんど下に落ちる。コンクリートといったのが、この手のひら。ここの硬いところ。ここで捕ってあげるとすぐ（右手に）移せる。

木の板というのが、この人差し指の付け根。このあたりが木の板。ミットでいうと芯ですよね。これが木。

ベニヤっていったらこの先の甘い柔らかいところ。それをやるとダメなんで、コンクリートを使うことによって、右手にすぐ投げられる。

徳光：

ちょっときょうお持ちいただいた梨田さんのミットで。

梨田：

ですからこう来た球を、こういうふうに普通、握ってこうじゃなくて、当たったらもうこっちへ。

徳光：

早いですね。

梨田：

ここに来ると、うまくここで捕れる。

徳光：

なるほど、弾ませるって感じですね。

梨田：

受けてこれは遅いんですね。ですからね、これミットですけど。

誰か、ちょっとそっちからボール投げてもらえます？軽く。

手でね、こういうふうにね。

徳光：

今当ててるんだ。そういう。キャッチャーって、そういうことしてるんだ。なるほど。キャッチしてないかなっていう。

徳光：

1979年、現在もパ・リーグ記録となる盗塁阻止率5割3分6厘。これすごいですね、この数字は。

梨田：

5割3分6厘といって、走ってくる回数がすごく減ったと思うんですよ。ですから、ある程度値打ちがある数字だと思うんですけど。

徳光：

なるほどなるほどね。

阪急戦では7割8分6厘と。

梨田：

なんか阪急戦になると、アドレナリンというかね、今までちょっと、「きょう肩とかヒジおかしいな」と思っても治るんですね。

徳光：

そういう意味ではですね、強肩キャッチャーの梨田のライバルということになりますと、福本（豊）さんだと思うんでありますけど。どうでした福本さんは。

梨田：

福本さんは、基本的にもうアンパイアがね、「王ボール」、「長嶋ボール」じゃないですけども、「福本セーフ」みたいなのがありましてね。おーし、こりゃ刺したなと思ったら、スライディングする前からセーフ。

徳光：

スライディングする前から。

梨田：

これ刺せるわけないですよね。キャッチャーも40メートルぐらい先ですけど分かるんですよね。「よし刺した」と。とんでもないです。セーフ。

徳光：

オールスターの時に、セ・リーグを代表する盗塁王・高橋慶彦、これを刺しましたよね。

梨田：

2回刺したんです。そしたら福本さんが喜んでね。「すごいなお前」。やっぱりね。刺したら。当時やっぱり「高橋、高橋」って言われてましたからね。福本さんも、ちょっとこう陰りが出てきたころだったと思うんで、福本さんが一番喜んでくれましたね。

徳光：

そうですか。

伝説の「江夏の21球」秘話 ノーアウト満塁で西本監督が

徳光：

1979年には打率が2割7分2厘で、ホームランが19本。結果を残しまして、あれですね。これはもう、本当にゴールデングラブ賞も取ったし、ベストナインにも選べたわけでありますけど。

なんと言いましても79年と言いますと、近鉄の初優勝ということになるわけですよね。

徳光：

この原動力になられたわけでありますけども。日本シリーズであの「江夏の21球」っていう。これは惜しくも日本一を逃したわけでございますけど、あの時は実際、ベンチでご覧になってたわけですかね。

「江夏の21球」：

1979年広島対近鉄の日本シリーズ第7戦9回裏に江夏豊が無死満塁のピンチをしのいだプロ野球史に残る名場面。

梨田：

そうなんです。僕はね、たぶん7回ぐらいに代打でライトフライを打ってると思うんですよ。ですからもう最後はもう応援するだけだったんですけどね。あの時は江夏さんがあまり状態が良くなくてね。ブルペンで2人ピッチングをやりだしたんですね。古葉監督がたぶん指令を出して、「すぐ用意せぇ」と。江夏さんがもうめちゃくちゃ見てにらんでね。怒られてたんですよ、「何やんねん」みたいなので。

徳光：

衣笠（祥雄）さんがちょっと声かけに行くでしょ。あれ絶妙なタイミングだったんじゃないですか。

梨田：

と思います。

徳光：

もうツーカーの仲ですから、2人は。

梨田：

ですから、たぶんあの時にカッカしてるのはわかってて、「ちょっと落ち着け」というようなことを、なんかいいタイミングで行かれたと思います。

徳光：

ですよね。無死満塁になったという瞬間はどうだったんですか。

梨田：

あの時ね、僕はベンチの前列よりもちょっと後ろだったんですけどね。なんか西本幸雄さんの顔がちょっと緩んだようなところはチラッと見えたんですね。

徳光：

それはどういうこと?「よしっ」ていうことですか?

梨田：

よしっていう感じだったんじゃないですかね。「よし行けるぞ」みたいな。

徳光：

いつも難しそうな顔してる西本さんが。

梨田：

ちょっとあの時、少し顔が緩んだっていうのは僕は少し感じましたけどね。

ですから（1アウト満塁からの）スクイズの時もね、僕はよく分からないんですけど、カーブのサインで外したとかっていうような話も聞くんですけども。

勝者は何を言ってもいいんですけどね、負けたチームは何にも語れないっていう。

徳光：

「スタートが良すぎて（キャッチャーに）察知された」っていう話も出てましたよね。

梨田：

サードランナーは藤瀬史朗って、同い年なんですけどね。左ピッチャーの時って、そんなにいいスタート切らなくていいんですけども。あのまホームスチールでもしてもいいぐらいのスタートを切ったのは間違いないんですね。相手も警戒はしてますからね。あれだけいいスタートを切れば、そういうふうに察知されるっていうのはあるんですけどもね。

その時（の打者が）、石渡（茂）さん。最後巨人に行かれましたね。石渡さんって、あまり言うとあれですけど、スクイズとかバントあまりうまくない。

徳光：

得意じゃないんですか。

梨田：

だから巡り合わせが悪いというか、そういう人のところへ回ってきたという感じはありましたけどね。

徳光：

でも江夏のすごさはお感じになりました。

梨田：

いやもうすごいです。本当に江夏さんは。もう術、投球術というのと、コントロールがもう抜群です。

【後編に続く】

（BSフジ「プロ野球レジェン堂」 2025年8月26日放送より）