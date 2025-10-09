レジェンド捕手・梨田昌孝氏は打者・大谷翔平はどう攻略する？監督を務めた近鉄バファローズ“消滅”で選手にかけた「言葉」とは…

プロ野球に偉大な足跡を残した選手たちの功績・伝説を徳光和夫が引き出す『プロ野球レジェン堂』。記憶に残る名勝負や知られざる裏話、ライバル関係など、「最強のスポーツコンテンツ」だった“あの頃のプロ野球”のレジェンドたちに迫る！



強肩好打の捕手として活躍、1979年に記録した盗塁阻止率「.536」はパ・リーグの記録として今も破られず。引退後は近鉄・日本ハム・楽天で監督を務め優勝2回。「江夏の21球」、「10.19」とプロ野球史に残る名場面にも立ち会った“レジェンド”梨田昌孝氏に徳光和夫が切り込んだ。

【中編から続く】

「受ける瞬間バットが出た」落合 パ・リーグ強打者伝説

徳光和夫：

パ・リーグの当時のバッターについてお聞きしたいんですけれども。

梨田昌孝：

パ・リーグはDH制でしたからね、とにかく。セントラルだとピッチャーが入りますし、気の休まるところがないといいますかね。

とにかく落合（博満）は右バッターではNo.1、もうず抜けてますね。本当に僕がアウトコースの球を見逃して受けようかなと思う時に、バットがストンと出てくるんですからね。

徳光：

ストンと出てくるっていうのは、それまでは出てくる気配がないってことなんですか。

梨田：

そうです、そうです。見送ると思って（球を）受けようと思った時にバットがスッと出てくる。構え方もなんかやる気のないような感じで、サッと。

それと、あとは右だとブーマー・ウェルズ。

徳光：

そうですか、ブーマー。

梨田：

2メートル超えてるんですけどね。とにかく追い込まれたらバット半握りぐらい短く持つでしょ。それでポンとライト方向に右中間を打ったり。

徳光：

そういう技術を持ってたんですか。

梨田：

持ってましたね。やっぱり日本である程度成功する人って、配球もそうですけども、追い込まれたときに、考え方ですよね。やっぱり短く持ったりとか。

徳光：

当時はやっぱり西武がとにかく非常に強い時代じゃないですか。

梨田：

いやそれはもう別格です。あのチームはもう、すごかったです。

秋山（幸二）選手に打たれた、藤井寺でね。よく昔の話で、中西太さんが平和台で打って、ショートがジャンプしたらそのまま（スタンドに）入ったと言いますけど、秋山選手にそんな感じのホームランを藤井寺で打たれてね。

あ、ショートオーバーかな、センターフェンス当たるかな。あっ、入ったという、とんでもないホームラン。

僕は今まで、若い時にメジャーに通用するのは秋山幸二かなと思ったくらい。当時メジャーリーグの話もほとんどしてないころにね。

徳光：

梨田さんはこういうバッターと対戦する時に（打者に）何かささやいたりとかされてたんですか。

梨田：

いや僕はしないんですね。単純なんでささやいたことによって読まれるっていうふうに思うんで。僕はまったくささやいたりしなかったですね。

野村（克也）監督にはよくしゃべられてたんです。現役時代ね。

徳光：

打席に立つと。

梨田：

「おい何待っとるんや」とかね。「きのうミナミの何とかいう店行ったな。何々ちゃんがどうのこうの」とかって、そんなことね。合ってることもちょっとあるんですけども、とにかくしゃべり続けておられてましたね。

徳光：

梨田さん、キャッチャーとしましてですね、またパ・リーグにも本当にいい投手がいらっしゃいましたけども、オールスターなんかで受けまして、これはすごいピッチャーだなと思う人はどんな人がいらっしゃいましたかね。

梨田：

僕は、山田（久志）さんも東尾（修）さんも村田兆治さんも江夏さんも受けさせてもらいましたけど、誰がNo.1というか、皆さんそれぞれ個性があって、東尾さんなんかは、インコースとアウトコースだけ、これだけで。ここからシュート投げたりスライダー投げたりとか、アウトコースからシュート投げたりスライダー投げたり、もうこれとこれだけです。村田兆治さんはノーサインでね。オールスターはノーサインで受けさせてもらった。

梨田：

日米野球で僕受けた中で、やっぱり江川卓選手のあのボールはすごかったですね。伸びながらカットしてくるようなね。ホップしてくるような、そういうストレートだったんですね。

でもいろんな人に聞くとね、高校時代の江川君の方がすごかったっていうんですね。

徳光：

そのようですね。

梨田：

どんなボール投げてたんだろうと思いますけど。

徳光：

高校時代にね、そうですよね。

「10.19」現役最後の打席で野球人生を賭けたタイムリー伝説

徳光：

1987年ですかね。仰木（彬）監督。仰木さんが監督になられる時に、一度梨田さん、引退もお考えになったと。

梨田：

僕「辞める」って言ってたんです。仰木さんが「お前辞めんのか」って言うから、「はい。もう今年でやめます」って。「何でや」って言うから、「いや何でやって、肩も手術したりアキレスけんも悪かったですし。「実は来年から俺が監督をやるんだ」と。「だから、おまえやってくれよ」って言うから、「何もできないですよ、選手としたら」って言ったら、「選手とコーチのパイプ役でいいから、それでいいからやってくれ」って、ということでやったんですけど。

徳光：

パイプ役としてね。その翌年が「10.19」になるわけでしょ。

梨田：

そうなんです。

徳光：

プロ野球史に残るダブルヘッダーということになるわけでありますけど、いつもは本当に閑古鳥の川崎球場が、突然都鳥がみんな集まったみたいな感じで。

梨田：

びっくりしました。初めての光景ですから。

徳光：

ですよね。確かね。

引退する気持ちはもう固まってたんですか？

梨田：

その年（1998年）は間違いなく辞めるはずだったんです。それはもう仰木さんも、それはいいと。

徳光：

第1試合はルール上、延長はないってことだったんですよね。

梨田：

あの時の決まりは第1試合は9回打ち切りと。時間関係なく9回で打ち切り。

徳光：

3 - 3で同点で、あそこでもしかしたら引き分けだったら、もう優勝はその時点で近鉄になかった。

梨田：

そうです。

徳光：

そこの場面で、9回の2アウトで代打ってお出になると。

このあたりのお話、ちょっとつぶさに伺いたいですね。

梨田：

この時はね、たぶんね、もう残ってる選手は僕しかいないと思ってたんですけどね。それをね、仰木さんなかなか（代打を）言わないんですよ。代打告げないんですよ。なんかイライラしてたんですけど、「これはひょっとしたら最後の打席になるかもわからんかな」と思いながら、小さいころから野球始めたころのことをずっと走馬灯のように頭の中でいろいろ考えてたんです。最後の結論が、「ストライク来たら振らないと」、「振らないと当たらないから（ストライクが来たら）手を出そう」と。「ファーストストライク振ろう」っていうのだけ考えて打席に立ったんですね。ピッチャーが牛島（和彦）君に代わったんで。

徳光：

あの時、1塁空いてましたよね。

梨田：

空いてました。あのケースで歩かすってことはまずないと思うんですよ。

徳光：

この間、牛島さんもゲストで来ていただいたんですよ。

牛島和彦（2025年5月13日放送）：

1塁空いてたんですよ。梨田さんその年で引退ですよ。



徳光：

そうですか。

牛島：

ラストの打席かもしれない、梨田さん。俺はここで梨田さんを敬遠して、次のバッター抑えても何の意味があんのやろうと思いながら。



徳光：

高校時代の牛島さんですね、本当に。



牛島：

外見せといて、バッとインサイドにツーシーム投げて、ガシャって詰まって、「よし」と思ったら…。

梨田：

打ったらどん詰まりで、ショートとセカンドとセンターの間、ちょうど三角形の真ん中に落ちたみたいなね。

徳光：

そのヒットになったゆえに、マスクをかぶらざるを得なくなった。9回裏。

梨田：

9回裏ね。あれもピンチの連続でね。一番吉井（理人）がカッカしてたかな。今のロッテの監督の。

徳光：

くしくも今ロッテの監督ですね。

梨田：

今はね、温厚そうにしてますけどね。

徳光：

阿波野（秀幸）へ交代するわけでしょ。

梨田：

阿波野もヘロヘロと言いますか、疲れ切っててね。ちょっとかわいそうだったんですよね。

それで1試合目でなんとか勝って、（第2試合までの）休憩時間が20分しかないんですよね。

徳光：

そうか。ダブルヘッダーの。

第2試合で、4 - 3でリードして、それで高沢（秀昭）でしたかね。ホームランでしたかね。同点ホームラン打たれまして。

梨田：

そうです。3ボール2ストライクからね、フェンスギリギリで入りましたね。

徳光：

そういう思い出の試合というのが経験されていらっしゃるわけでありますけども。

近鉄が89年に再び西武との熾烈（しれつ）な優勝争いを制しまして、劇的な優勝を遂げるわけでありますけども。

梨田：

ちょうど僕が引退した年かな。でも普通は、その前の年にああいう負け方したら、次の年に絶対優勝できないんですよ。

徳光：

普通はね。

梨田：

要するにみんな、金属疲労で精神的にもダメでね。

徳光：

おそらくそうでしょうね。

梨田：

それが優勝できたっていうのは、やっぱり仰木さんの執念というか、すごいものがありますね。

それはちょっと感じましたね。

監督2年目でリーグ優勝 最後は「伝説のホームラン」

徳光：

月日が流れまして、梨田さんは近鉄の監督に就任するわけでありますが、近鉄としては12年ぶりに優勝を果たすわけですよね。これはやっぱり梨田さんの野球人生の中では思い出深い1ページじゃないですか。

梨田：

前年が最下位ですからね。就任していきなり最下位でね。あの時は1年目、僕がちょっと間違ったのは「機動力野球」っていうね、そういうことを掲げていったんですよ。盗塁したりエンドランかけたりっていうね。それが大失敗でしてね。近鉄の良さって何かっていうと「いてまえ打線」なんですよ。「よし、じゃあもう打線は信じて、もう打っていこう」ということで。

2年目に優勝っていうんで。

徳光：

なんと優勝を決めたのは、相手は仰木監督ですよね。

梨田：

そうです。あの時仰木さんもね、人がいいというか悪いというか。まだ試合始まる前ですよ。「ナシおめでとう！」って。「先に握手しておこうや」って。一番先に握手したのが仰木さんなんです。

徳光：

そうなんですか。

梨田：

ああいう方なんです、仰木さんもね。

徳光：

でもあの試合9回すごかったね。いまだにあの時のニュースで、とにかく漢字がバーって。

梨田：

「代打逆転サヨナラ満塁ホームラン」の優勝。代名詞が6つ。

徳光：

見たことないっていうくらい。

そういう時の監督采配、見事に当たったみたいな感じでしょうけども、どういうものなんですか。

梨田：

いやー、なんか夢のようっていうか、胴上げのシーンもいっぱいありますけど、ふわって上がってから、なんか本当、宇宙遊泳してるようなね、宇宙船に乗ってるような感じの胴上げだったなっていうのは。

徳光：

そうですか。

梨田：

すぐに着地できてないんですよ。

徳光：

これは実際に体験者でないとわからない感覚かもしれませんが、そういうものなんですかね。

やっぱり野球人生、そういう意味では本当に良かったなという感じがございますかね。

梨田：

良かったですね。ただ近鉄が合併してしまったのがね、僕が監督の時でしたんでね。

徳光：

現場を率いる監督としましては、本当にこれはつらいお気持ちになられたでしょうね。

梨田：

めちゃくちゃつらかったですね、これは。

徳光：

やっぱり選手の気持ちをおもんばからなければならないわけですからね。

梨田：

大阪ドームでの最後のゲームが西武戦だったかな。そこの、今から試合の準備しなくちゃいけないのに動かないんで、みんなが。それで僕はしゃべったのね。

徳光：

ああそうなんですか。

梨田：

「今みんなが着けてるユニフォームは近鉄の永久欠番だ」って言って。泣いてる者もいましたけどね。そう思って1年でも何日でも長く、ユニホームを着られるような野球界にいてくれと。

徳光：

なるほどね。これはバラバラになっていく選手たちの背中には本当に根づいたと思いますよね。

2008年に北海道日本ハムファイターズ監督になりまして、ここでも2年目にパ・リーグを見事に制覇するわけでありますけど。

梨田：

日本ハムに行った時は、やっぱりダルビッシュ有がいて、投手陣が良かったんです。

徳光：

ダルビッシュ投手というのは、何がやはり一番すごかったんですか。

梨田：

めちゃくちゃ、あれだけ体が大きくても器用なんですね。球種だって、10種類、11種類ぐらい平気で操って、まだ今でも154〜155km/hぐらい投げますからね。

徳光：

梨田さんが監督を辞められまして、2年後に日ハムに今度は大谷翔平が入ってくるわけでございますけど、梨田さん、キャッチャーとしてですね、大谷を抑えるとしたら。

梨田：

一番いいのは、やっぱりアウトコースですね。彼、インサイドギリギリの球をレフトでホームランするんですよ。ですから、大谷君がインサイドを投げるんだったら、右のツーシーム。こう曲がってくるスライダーのようなね、左のスライダーみたいな球をインサイドから投げると、ちょっと腰が引くんですね。あとは基本、外。

徳光：

皆さん、なんかインコースの高め高め。インハイって言いますね。

梨田：

以前は、何年か前は、インハイがやっぱりちょっと弱点だったんです。ところが去年ぐらいからこの高さを。

徳光：

レフトに持っていきますね。

梨田：

レフトとかセンターに打っているんですね。ですからやっぱり、一番有効なのはアウトコースの低いところ。そして、こっちへの出し入れというかね、そういうふうな方がいいのかなというね。

徳光：

でもそういう大谷の話はともかくとしまして、やっぱり梨田さん、あらためてやっぱり近鉄バファローズという球団でですね。選手と監督、この2つの立場で優勝を遂げている。そしてまた「江夏の21球」とかですね、「10.19決戦」というプロ野球史に残るような2つの場面にも立ち会っていらっしゃるという梨田さんでございますので、これからも梨田さんなりのしなやかな打法のような視点で、野球界を見守って、いろいろコメントしていただければと思います。ありがとうございました。

梨田：

ありがとうございました。

（BSフジ「プロ野球レジェン堂」 2025年8月26日放送より）