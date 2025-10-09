土地や建物、現金は相続できるが、資格や一部権利は相続できない。相続財産になるものとならないもの一覧と確認しておきたい財産

お金や不動産などの財産が関わるだけに、相続と贈与は大きなトラブルに直面しやすい。



だからこそ、相続に関することや事前の準備を知っておくだけで、“いざ”というときに動きやすくなる。



相続に関する手続きに詳しい、曽根恵子さんが監修した『一番わかりやすい！【図解】相続・贈与のすべてがわかる本』（扶桑社）から、相続財産になるものについて、一部抜粋・再編集して紹介する。

相続財産になるものを仕分けする

故人が所有していたすべての財産を確認することが相続のスタートです。

【相続財産になるものとならないもの】

■被相続人が取得していた資格や権利は相続できない

相続財産になるのは土地、建物、現金・預貯金などです。資格や免許など、その人（被相続人）のみに帰属し、他人に譲ることができないものは相続財産になりません。

＜相続財産になるもの＞

・土地

・建物

・現金、預貯金

・家財道具

・特許権、商標権、著作権

・ゴルフ会員権

・損害賠償請求権

・債権

・保証債務

・趣味の品

＜相続財産にならないもの＞

・国家資格、運転免許

・簿記などの資格

・年金受給権

・親権

・公営住宅の使用権

・生活保護法に基づく保護受給権

・慰謝料請求権

確認したいプラス、マイナス財産

相続を行う際には、どんな相続財産がどのくらいあるのかを確認する必要があります。

相続財産というのは、被相続人のすべての財産のことです。財産にはプラスの財産とマイナスの財産がありますが、まずはプラスの財産を確認していきましょう。

銀行口座はもちろん、不動産、有価証券、生命保険、車両などがこれにあたります。最近は銀行や証券会社、電子マネー、仮想通貨などインターネット上で取引されているものも多いので、漏れがないようにしっかり調べましょう。

特許権や商標権、著作権、債券などもプラスの財産になります。生前、故人がお金を貸していた場合は、相続人が返還請求をすることができます。

また、マイナスの財産も調べていきます。借金や住宅ローン、支払いが終わっていないクレジットカードの利用代金、未納の税金などがこれにあたります。被相続人が連帯保証人になっている債務がある場合は、それを相続した人に引き継がれるので注意が必要です。

相続財産の特定と仕分けをしよう

相続財産は預貯金や土地など、プラスの財産だけではありません。借金やローン、未払い金などのマイナスの財産もあります。インターネット上に残っている財産も含め、すべて洗い出しましょう。

＜おもな相続財産の種類＞

◆プラスの相続財産

・現金、預貯金

被相続人名義の預貯金など

・土地、不動産上の権利

宅地・借地権・抵当権・賃借権など

・家庭用財産

自動車、家財道具、貴金属など

・事業用財産

機械器具、農耕具、製品など

・知的財産権

著作権、特許権、商標権など

・有価証券

株式、国債、社債、小切手など

◆マイナスの相続財産

・借入金

住宅ローン、クレジット残債務など

・保証債務

連帯保証人の保証債務など

・税金

所得税、消費税、住民税など

・敷金

賃借人から預かっている敷金など

・未払い金

リース料、医療費、賃貸料など

相続税の対象にならないものも

【相続税の対象にならないもの】

・祭祀財産

墓地、墓石、仏壇、神棚など

・死亡保険金

被相続人以外が受取人のもの。「500万円×法定相続人の数」の金額は非課税

・死亡退職金

「500万円×法定相続人の数」の金額は非課税

・寄付金

公共団体や公益団体への寄付

・事故の損害賠償金

被相続人の死亡事故に関わるもの

死亡退職金や死亡保険金は、相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。墓地や仏壇も非課税財産です。葬儀費用や埋葬料は債務として財産から引けます。

香典は遺族が受け取るものなので、相続財産とはなりません。相続財産かどうか判断が難しいのが生命保険金です。被相続人が保険の契約者・被保険者で保険金の受取人でもある場合は、保険金や解約返戻金額は相続財産となります。

しかし、被相続人が保険の契約者・被保険者で、受取人は相続人という場合は、その保険金は受取人のものとなるため相続財産にはなりません。ただし、みなし財産として相続人1人500万円の非課税枠を超える部分は、相続税の課税対象となります。

相続財産を調べたら、その内容を一覧にした財産目録を作成しておきましょう。財産目録の作成は義務ではありませんが、遺産分割協議の重要な資料になったり、相続税の計算に役立ったりと、相続手続きに有用です。

【電子マネーなどのデジタル遺産も調べよう】

現金や不動産など形のある財産だけでなく、暗号資産や電子マネーなどのデジタル遺産も相続の対象です。デジタル遺産は目に見えず、発見が容易ではないため、生前の段階で整理しておきましょう。

監修：曽根恵子

株式会社夢相続代表取締役。相続実務士（R）。公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士。監修書に『子のいない人の終活準備』、『一番かんたん エンディングノート』、『家じまい・墓じまい・相続［ 図解］実家問題がすべて解決する本』（扶桑社）などがある。