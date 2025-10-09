奈良市議選に無所属で出馬し初当選を果たした元迷惑系ユーチューバー、動画配信業へずまりゅう氏（34）が9日までにX（旧ツイッター）を更新。SNSで拡散している、高市早苗新総裁に向けた一部の報道関係者のものとみられる発言が流れている動画をめぐり、私見をつづった。

SNS上では、7日に行われた高市新総裁の会見を取材陣が待つタイミングを民放が中継したとされる動画が同日から拡散している。動画内では、高市氏と公明党の幹部による会見を取材陣が待つ中、関係者が取材対応が遅れることを報告。それに対し「支持率下げてやる」「支持率下げるような写真しか撮らねえぞ」との声が当該動画には入っており、ネット上では取材関係者の声とみられるととらえられており、批判が起きている。

へずま氏は拡散しているこの動画に「支持率下げてやる！」などと文字テロップが入っている画像を2枚添付。「高市早苗さんは総裁になったばかりだ。マスゴミと左翼の違いが分かりません。自分はこれからもメディアの闇を暴き国民の皆様に正しい情報を発信します」と記した。

さらに自身のXサブアカウントでも「高市早苗さんはこれからですよ。いきなり否定する意味が分かりません」などと述べた。

へずま氏の投稿に愛し「こうしたやり取りが今回だけと考える方が難しい」「さすがにこれはひどすぎます…」「偏向報道だらけのオールドメディア」「これドン引き」「真実を捻じ曲げで報道したり、なったばかりの高市総裁を見下したり…報道機関のする仕事では無いですね」「記者がこんなことを言うなんて、いくらなんでもひどくありませんか！？」などとさまざまな声が寄せられている。