おじいちゃんと柴犬さんの微笑ましい光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で85万回再生を突破し、「相思相愛カップル」「羨ましいです」「癒されるわー」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：階段でイチャイチャするおじいちゃんと犬…まるで『路地裏のカップル』のような光景】

おじいちゃんの家に行ったら…

Instagramアカウント「shibamugi28」の投稿主さんの家には、柴犬の『こむぎ』ちゃん、豆柴の『わらび』ちゃんが暮らしています。この日は、家族でおじいちゃんの家を訪れたそう。実は、こむぎちゃんは大のおじいちゃんっ子。おじいちゃんの家への訪問を、大変喜んでいたそうです。

しかし、こむぎちゃんは階段に居座ったまま、なかなかリビングに入ってきません。こっそり見てみると、階段にはおじいちゃんも座っている様子。こむぎちゃんは、階段に座ったおじいちゃんに、一生懸命キスのおねだりをしていたのです…♡

2人は路地裏のカップル！？

なかなかリビングに来ない2人が気になって、おばあちゃんやわらびちゃんも廊下へと出ていきます。しかし、2人は完全に2人だけの世界に浸っていたとか。他の家族には見向きもせず、イチャイチャし続けていたといいます。

投稿主さんによると、おじいちゃんは人柄が最高によくて面白い方なのだとか。「みんなに愛されている」という優しいおじいちゃんのことが、こむぎちゃんも大好きで仕方ないのでしょうね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「大好きな気持ちって自然と伝わるんですよね」「完全に2人の世界でホッコリ」「積極的なこむぎちゃんがとても可愛い」など沢山の反響がありました。

こむぎちゃんの可愛い作戦

別の日には、おじいちゃんに「おこぼれ」をねだるこむぎちゃんの姿も紹介されていました。こむぎちゃんは、優しいおじいちゃんなら食べ物を分けてくれると考えたようです。懸命に圧をかけて、「ちょうだい」と訴えていたとか。

しかし、おじいちゃんはわんこの健康にも気を配っていました。人間の食べ物は与えない方がいいと判断したのでしょう。こむぎちゃんの可愛いアピールに負けず、代わりに愛情こもったナデナデをしたといいます。

おじいちゃんがいる限り、こむぎちゃんの心と体はいつまでも健やかであり続けることでしょう！

Instagramアカウント「shibamugi28」には、こむぎちゃん＆わらびちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shibamugi28」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。