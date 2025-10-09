

ディズニーランドのトゥーンタウンのプレスレビューのようす（写真：1996年4月11日、尾形文繁撮影）

《写真33枚》24年前、ディズニーシーの開業記念セレモニーに出席する”正装”のミッキーとミニーの写真も

東洋経済新報社の写真部に保管されていた昭和の街角写真をピックアップしながら、そこに写し出されている風景から時代の深層を読み取っていく連載「東京アナログ時代」。

第17回となる今回は、東京を名に冠した千葉の名所「東京ディズニーリゾート」の懐かしい写真を紹介する。

＊掲載写真はオリエンタルランド社の許可を得て撮影したものです。

＊本記事は後編です（前編：『｢三菱がディズニーランドを富士山麓に誘致｣も…構想20年超"浦安にディズニーランドを"実現したオリエンタルランドの執念』）。

当初は「コケる」という見方もあったが

1983年に“夢と魔法の王国”というキャッチフレーズで開園した東京ディズニーランド。当時の日本は昭和後期のバブル経済前夜という時期にあった。

結果的に大成功を収めた事業とされているが、その建設や開業準備には巨額な費用がかかり、当初はアメリカ式の遊園地が日本で成功するはずがない、客が殺到するのも最初のうちだけだろうという見方もあった。

しかし開業4年目には決算は黒字に転じ、6年目には第2パーク（後の東京ディズニーシー）の拡張を発表。開園8年後の1991年5月には、来園者が1億人を突破するという、アメリカのディズニーランド以上の集客力を発揮するまでになっていった。



東京ディズニーランドの入場者1億人突破を祝うようす（写真：1991年5月29日、高橋孫一郎撮影）

開園から5年後の1988年12月には、ディズニーランドの最寄り駅であるJR京葉線舞浜駅が開業する。

駅開業のニュースが報じられると、その駅名は「ディズニーランド前駅」になるのではと臆測する向きもあったが、舞浜駅という名前になったのは、ディズニーランドの建設された埋立地が海面埋め立てにより1975年に誕生した舞浜地区という地名（町丁）であるからだった。

京葉線は1990年に東京駅-新木場駅間が開業し、東京駅から約20分乗り換えなしで舞浜駅まで来ることができるようにもなった。



舞浜駅のようす（撮影：1990年7月12日、梅谷秀司）

ランド開業18年後にシーも開業

開園後から、“夢と魔法の王国”東京ディズニーランドは、園内のアトラクション、イベント、エリア拡張、ホテルやショッピングモール、劇場などの建設で次々に進化を遂げ、集客を増してきた。

この人気テーマパークを旅の目的地や、アーバンリゾートとして楽しむ人も増え、80年代後半にはパーク周辺にホテルが開業するようになっていく。

2001年には第2パークにあたる東京ディズニーシーが開業し、その直前には、東京ディズニーリゾートの各エリアをつなぐモノレール、ディズニーリゾートラインが開通。一日ではとてもすべてを楽しむことができない一大リゾートへと拡大した。



ディズニーシーオープニングセレモニー（撮影：2001年9月4日、梅谷秀司）



ディズニーリゾートライン（写真：2002年12月16日、吉野純治撮影）

一方、東京ディズニーランドのある浦安市も、ディズニーランドの開園後、さらに東京湾の埋立てを進め、日の出、明海、港、千鳥、高洲などと市域面積を増やし、その土地には鉄鋼工業基地や住宅などが建設されていった。現在の市域は、1960年の埋め立て事業の開始時の約4倍にも広がっているというから驚きだ。



（写真：1984年4月10日、東洋経済写真部撮影）

浦安は、千葉県内ですでに東京のベッドタウンとしての価値を高めていた船橋などよりも23区に近い地理的条件により、そのポテンシャルを高めていった。それには、大人気のテーマパーク・東京ディズニーランドがある場所だということもプラスに作用したと思われる。

浦安を襲った3.11

そうしてブランド力が高まっていた浦安を襲ったのが2011年3月11日に発生した東日本大震災だった。

東京ディズニーリゾート内では帰宅困難者は発生したものの、大きな事故はなかった。しかし、浦安市内の埋め立てにより造成された土地では液状化により水道管などのインフラが被害を受け、住宅地では長期にわたる断水でトイレなども使用不可能に。高層マンション外の仮設トイレに日夜住民が列を作るという状況がテレビニュースなどで報道された。

震災の数カ月後、舞浜地区の住宅地を訪れた私は、道路上に仮設の水道管が交錯する風景や、地表が地震により揺れ動いた結果、隣地との境が曲線状になり、元の敷地の形がわからなくなってしまっている戸建て住宅などを見て衝撃を受けた。

その震災から14年が経ち、浦安市は液状化対策事業に取り組んでいるが、住民合意が得られず、難航しているようだ。

しかし、浦安市の住宅地としての人気は高く、数多くの「住みたい街ランキング」「住みやすい街ランキング」では上位に入っている。

京葉線、東西線などの通勤線のラッシュは厳しいが、都心へのアクセスは抜群。保育や教育の環境も比較的よく、子育て世代の人気も高い。

また、自治体の財政力の指標を示す財政力指数は優良で、その理由は東京ディズニーリゾートや、やはり埋立地に建設された鉄鋼工業団地があることなどで安定した税収を得てきたためだ。

ますます高まるディズニー人気

海面埋め立てにより市域を造成、開発し、その土地にテーマパークを建設したことで、浦安、そして東京ディズニーリゾートは、大いなる成功例として知られることになった。

東京ディズニーランドの開業から40年以上が経つが、東京ディズニーリゾートの人気はますます盤石。埋め立て地における一大リゾート地を生み出したことに追随しようとするものは、万博を開催したどこかの自治体のように、日本という狭い国土内でその後も絶えないようだ。

