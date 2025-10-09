

東京ディズニーランド5周年記念式典のようす（写真：1988年4月15日、吉野純治撮影）

【写真21枚】ディズニー5周年記念パレードはこんな感じだった！なんとなくほのぼのしている？

東洋経済新報社の写真部に保管されていた昭和の街角写真をピックアップしながら、そこに写し出されている風景から時代の深層を読み取っていく連載「東京アナログ時代」。

第17回となる今回は、東京を名に冠した千葉の名所「東京ディズニーランド」の1980年代の写真と「世界で唯一、ディズニーとの資本関係が一切ないディズニーリゾート事業運営会社」誕生の舞台裏を紹介する。

＊掲載写真はオリエンタルランド社の許可を得て撮影したものです。

＊本記事は前編です（後編『東京ディズニーリゾートのある街･浦安の40年』）。

相変わらずの圧倒的な人気で、日本全国、そして海外からの観光客をも呼び込んでいる東京ディズニーリゾート。この東京湾岸の舞浜地区に広がる一大アミューズメントパークは、1983年4月15日に開園した東京ディズニーランドをもとに徐々に発展していったものだ。

「舞浜駅」がなかった時代のディズニー

開業当時の私は大学1年生。子どもの頃からディズニーの絵本や映画を見て育ち、夢にまで見た本場のディズニーランドが、家から電車で1時間ほどの場所にできるとは！喜び勇んで、アメリカ西海岸育ち、カリフォルニアのディズニーランドにも行ったことがあるという帰国子女の友人と2人で出掛けて行ったことを記憶している。

ただ、その東京ディズニーランドは、東京都内ではない千葉県の浦安という土地にあり、アクセス方法としては、営団地下鉄東西線の浦安駅で降りて、漁師町の名残のある郊外住宅地の雰囲気を感じながら路線バスに乗って行くしかなかったことには、違和感を持ったのを記憶している。

当時の報道記事には、“東京”ディズニーランドができるのは千葉の浦安で、ごく最近まで漁師町。養殖海苔を採取する“べか舟”が思い浮かぶと揶揄するものも少なからずあった。



べか舟（写真：Ystudio / PIXTA）

【写真21枚】ディズニー5周年記念パレードはこんな感じだった！なんとなくほのぼのしている？

なぜ、東京ディズニーランドは、東京湾岸の漁師町だった浦安に建設されることになったのか。

それは、東京ディズニーランドの開園より5年前の1978年に、なぜ都心からあんなに遠い千葉県の成田に新東京国際空港が開港したのかという“謎”とともに、当時10代だった私が不思議に思ったことだった。

そして改めて今、その歴史を調べてみると、意外な事実を知ることになる。

当初は工業地帯にする予定だった

東京ディズニーリゾートを運営する会社として知られている「オリエンタルランド」。この会社は、東京ディズニーランドを設立するために創立されたのだとばかり思い込んでいたのだが、実はそうではなかった。そもそも、東京湾の浦安沖の埋め立てから行っていたのだった。

オリエンタルランド社の設立は1960年。当時の千葉県知事は、東京湾での漁業が公害により立ち行かなくなったことで、地域内の漁民に漁業権を放棄してもらい、浦安沖の遠浅の海の土地約200万坪を埋め立てる政策を進めていた。

当初は埋立地に工場を誘致し、京浜工業地帯に匹敵する規模の京葉工業地帯の建設を推進していたが、1956年に首都圏整備法が制定されたことにより、工場の誘致は不可能に。そこで県は、新たな埋立地には住宅やレジャー施設などを誘致することを構想した。

そこで、「浦安沖の海面を埋め立て、商住地域の開発と一大レジャーランドの建設」を目的とする会社として設立されたのがオリエンタルランドだった。

創立時の出資者は、千葉県内で船橋ヘルスセンターを経営していた朝日土地興業、京成電鉄、そして千葉県内の五井や市原などで埋め立て事業を行っていた三井不動産だった。

大手不動産会社である三井不動産は、戦後、千葉県の五井、市原の他、堺、瀬戸内、四日市、大分湾、博多湾、鹿島など、全国的に湾岸埋立事業を進めていた。

千葉県からの埋め立て免許には、埋め立て地の一部である60万坪の土地にレジャー施設を建設しなければならないという条件がついている。しかし60万坪とは、従来の日本の遊園地を作るにはあまりにも大きすぎる面積だった。

その広大な土地に、アメリカのディズニーランドを誘致しようと発案したのは、京成電鉄社長を務め、オリエンタルランド社初代社長となった川粼千春だった。

京成電鉄には、大正末に開園した遊園地「谷津遊園」を経営していた実績もあった。川崎は、1958年のアメリカ出張時、開業間もないディズニーランドを視察して感銘を受け、千葉県我孫子市の手賀沼地域にディズニーランドの誘致を画策したが、諸般の事情で計画を断念したという経験もあった。

一方で、浦安沖の埋め立てを進めるには、漁業を生業とする住民と交渉し、漁業権を放棄してもらわなければならない。そこで、三井不動産からオリエンタルランドに参加していた江戸英雄（後の三井不動産社長、会長）が白羽の矢を立てたのが旧知の郄橋政知だった。



郄橋政知オリエンタルランド社長（肩書きは当時、撮影：1987年12月2日、高橋孫一郎撮影）

漁師たちと膝詰めで交渉

漁師相手に交渉を進めるには、酒が強い漁師たちと酒宴を囲みつつ説得するしかない。江戸英雄が郄橋政知を見込んだのは、郄橋が、いわゆる大酒飲みの酒豪だったからだという。

その郄橋は、日々浦安の漁師と宴席を持ち、時には沖まで自ら小舟を漕いでいって漁師たちとの交渉にあたり、次々に了承を取り付けていった。

郄橋は、父が各県の県知事などを務めたエリート官僚。財界の大物の娘の婿養子に入り、渋谷・松濤の高級住宅地に広大な邸宅地を所有していたが、その土地も、浦安埋め立て交渉のための飲食費や経費にするため売却するほど、この事業にのめり込んでいたという。

この東京ディズニーランド開業という大事業は、発案者の川粼、漁業権放棄の交渉を進めた郄橋、三井不動産の江戸英雄、この3人が揃わなければ実現しなかったと語りつがれてきた 、まさに昭和の豪傑経営者、企業人が揃ったからこそ実現した事業だったということだ。

オリエンタルランド社創立2年目の1961年に、ディズニーランド誘致の発案者である社長の川粼は、アメリカのディズニーランドの視察とウォルト・ディズニー・プロダクションへの表敬訪問をしたが、全然相手にされず、副社長と立ち話した程度で帰国せざるを得なかった。

この時期のオリエンタルランド内ではディズニーランドだけではなく、他の海外のテーマパーク、遊園地を誘致する道も模索されていたが、発案者の川粼は東京ディズニーランド実現への熱意を持ち続けていた。

ライバル三菱は富士山麓に誘致

1972年に再びアメリカのウォルト・ディズニー・プロダクションを訪問。交渉相手の態度は相変わらず尊大だったが、交渉の糸口まではたどりつくことはできた。

実はこの時期、米国ディズニー側には三菱グループから、富士山麓の敷地にディズニーランドを誘致するという話も舞い込んでいた。

そんな中、1974年には米国ディズニー側が来日。オリエンタルランド側は、当時はめずらしかった大型バスのサロンカーを用意し、ディズニー一行を現地に案内。そして埋立地を上空からヘリコプターで視察するという、当時としては破格のプレゼンテーションに出た。

それが功を奏し、東京に隣接するという“地の利”や、敷地の三方を海に囲まれた非日常性を感じる立地などのプラス要因を実感してもらうことに成功。オリエンタルランドと米国ディズニーの基本合意が成立し、浦安の地に東京ディズニーランドが建設されることが決まった。

一方の三菱グループ側の富士山麓でのプロジェクト案だが、富士山の景観の美しさでディズニーランドが霞んでしまうという見解もあり、浦安が選ばれたという。

その後、米国ディズニー側とのロイヤリティをめぐる交渉、国内の銀行や協賛企業との交渉で何度もプロジェクトは暗礁に乗り上げたが、数々の企業人、財界の大物など、東京ディズニーランドを実現させたいという人々の思いにより、1983年の開園が実現した。

開園した東京ディズニーランドは、それまでの日本にはなかった“テーマパーク”であり、次々に新たなアトラクションや新規エリアが開業する、永遠に完成することのない夢の国として多くの来園者やリピーターを集め、大成功となった。

それとともに千葉県浦安市は東京ディズニーランドのある土地として全国に知られるようになった。毎年1月の成人の日、浦安市の新成人は東京ディスニーリゾートでの式典に招待されることは、テレビニュースなどでも毎度報道されている。

東京に隣接しながらも三方を海と川に囲まれた陸の孤島であったため、戦前まで大きな発展はなかった浦安の市域は、1960年に始まった東京湾の埋め立て事業により、現在その面積をなんと、当時の4倍にまで広げた。

そうして、東京23区に隣接し、東京ディズニーランドのある土地として広く印象付けられるようになった浦安は、それ以前とはまったく異なるブランド性を持つようになったのだ。

降りたらすぐ「夢の国」の舞浜駅もいいけれど…

現在、東京ディズニーリゾートのホームページで、現地へのアクセス方法を調べると、鉄道での行き方は、JR京葉線舞浜駅からの行き方しか掲載されていない。

舞浜駅前はすでに非日常性の中にあるディズニー一色の世界で、いきなりディズニーリゾートの世界に没入することができる。

しかし40年以上前の開園時、私が胸ときめかせて向かった東京ディズニーランドに到達するには、漁師町の面影のまだ残る浦安駅から路線バスに乗るしかなかった。

今それは、開園当時の東京ディズニーランドに行った者のみが知る歴史であり、味わいであったと感じる。

【参考文献】

ホリテーマサロン、テーマパーク研究会著『ディズニーランド 成功のDNA』（PHP研究所、2014年）堀 貞一郎著『「感動」が人を動かす』（竹井出版、1992年）ディズニーファン編集部／編『東京ディズニーリゾートクロニクル40年史』（講談社、2023年）小宮 和行著『東京ディズニーランド 驚異の経営マジック』（講談社、1989年）野口 恒著『東京ディズニーランドをつくった男たち』（ぶんか社、2006年）オリエンタルランド社 HPhttps://www.olc.co.jp/ja/company/history.html浦安市 HPhttps://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/profile/profile/1000013.html





（鈴木 伸子 ： 文筆家）