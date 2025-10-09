女優の桜田ひより（22）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。街中で共演者と出会っても素通りする理由を明かした。

新水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」コラボSPと題して、主演の桜田と俳優の佐野勇斗佐野がゲスト出演。この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女たち」。とにかく人付き合いから逃げたい女たちが処世術についてトークした。

桜田は「一回共演したことがある方とかを、もし街中で見かけても話しかける勇気がないので…全然知らない人のフリして素通りしちゃったりしちゃうかも」と街中で共演者を見かけても話しかけないとした。

その理由について「プライベートの時間に仕事仲間に会いたくないだろうなと思っちゃう」と明かした。これにMCの上田晋也が今回の新ドラマで共演した佐野と街中で遭遇した場合はどうするのかと聞かれると「逃げますね。多分」と明かした。

まさかの「素通り」ではなく「逃げる」という行動に佐野は「ウソでしょ!?逃げる!?」と衝撃。「まだ無視はわかるけど…逃げるはヤバいでしょ?」と伝えると、桜田は「プライベートまで会いたくないだろうなって思っちゃう」と佐野の心情を考えてのこととした。

だが、上田から「桜田さんが会いたくないんでしょ?」と聞かれると「私も会いたくない」と本音を口にして笑いを誘った。