幼少期に両親から壮絶な心理的・身体的な虐待に遭った一般社団法人Onara代表の丘咲つぐみさん。現在、同じ境遇に苦しむ人たちを支える活動をしています。10月からは虐待によるトラウマからの回復を描く映画作りのクラウドファンディングを行っている丘咲さんに、子どものころからの体験と、母親への思いを伺いました。

※本記事は「虐待」「自殺」に関する描写が出てきます。体調によっては、ご自身の心身に影響を与える可能性がありますので、閲覧する際はご注意ください。

幼少期から壮絶な虐待を日常的に

── 幼少期から23歳で実家を出るまで、両親の虐待被害に遭い続けたとうかがいました。

丘咲つぐみさん

丘咲さん：物心ついたころには両親それぞれから虐待を受けていました。私、2、3歳くらいころの記憶がいっさいないんです。記憶が抜け落ちているような感覚で。おそらく4、5歳ごろから、今思うと、もしかしたら命を落としていてもおかしくなかったと感じるくらいに壮絶な虐待を受けるようになったと思います。

幼稚園のころって、「大人になったら何になりたい？」って将来の夢を紙に書いたりしますよね。ほかの女の子はみんな「ケーキ屋さんになりたい」とか「幼稚園の先生になりたい」とか、夢のある話をしていたなかで、私ひとりだけ「いつ死ねますか？」って書くような子どもでした。

ただ、子どものころのことを具体的に話すことで、両親へ非難の声が向けられることは避けたいです。それは何の解決にも繋がらないこと、むしろ、今苦しい状況にいる親たちを追い込む場合があると思うからです。

── 丘咲さんから見て、ご両親はどんな性格だったのでしょうか。

丘咲さん：父は、とても気性の荒い人でした。怒りのスイッチが瞬間的に入るタイプで、たとえば、車を運転しているときに、子どもの私が後部座席に座っていても、お構いなしで別の車の運転手とトラブルを起こしたり。いつ怒りが爆発して何をするかわかりませんでした。そんな父との関係によるストレスを、母はいつも私に向けていました。

世間体を気にする母「虐待は誰にも気づいてもらえなかった」

── 周囲に丘咲さんを気にかけてくれる大人はいなかったのでしょうか。

丘咲さん：それが、母は世間体をすごく気にしていたんです。幼稚園のときも小中高のときも、PTAの役員などを積極的に引き受けていました。先生とも仲よくて、しょっちゅう電話で話していたんですよ。だから、学校の先生も気づけなかったんだと思います。

母は町内会の役員もしていて、お祭りや地域の行事にも熱心に関わっていました。さすがに家での怒鳴り声は外に漏れていたと思うんですけど、声をかけてくれる人は誰もいなかったですね。

幼少期から高校時代までは見た目は普通だったし、日常的に虐待を受けているようには見えなかったと思います。虐待被害に遭っている子たちって、目に見えてわかるところがあるというか、勉強するときに落ち着きがなかったり、まわりと馴染みにくかったり、何らかのサインが表れている場合もあると思いますが、私はそういうサインが出にくいタイプだったようで、誰にも気づかれなくて。「虐待を受けていたんだな」とやっと自覚できたのは30歳近くになってからです。「自分も悪かった…」という感覚は、もっと後まで残っていたと思います。

実体験から「子どもの命や尊厳が守られる社会」のための活動を

── 虐待を受けた経験から、現在はご自身で虐待当事者の方を支援されています。

丘咲さん：はい。私は親から虐待を受けながらも誰からも気づかれず、児童養護施設ともつながることがないまま、40年が過ぎました。人生でいちばんしんどかった生活保護を受けていた時期に、「子どものころから虐待を受けた人間が生き残っても、そのあと誰も助けてくれない、支えになる制度もない」と気づき、その解決に向かうために自分が動いていかないと、という思いに至りました。その後、税理士の資格を取り、経済的に安定しつつあった2018年に任意団体として活動を始め、2022年に一般社団法人Onaraを立ち上げました。

──「もっと早く人と繋がればよかった」という後悔があったそうですね。

丘咲さん：自分自身、カミングアウトしていなかったこともあり、情報が何も入ってきませんでした。どこで当事者とつながれるのかもわからなかったですし、つながる必要性も感じていませんでした。もっと早くに、同じ痛みを知る人とつながりをもてていたら、どんなによかったか…と思います。

心身の回復のためには、トラウマ専門の治療は必要なことだとは思いますが、日常のささいな喜びやここちよさを感じられる人との安心できるかかわりのなかでも、回復への道はあると思います。その役割のひとつとして、2年前から「おならカフェ」を運営しています。ここで、共通する痛みや経験を知っている人とつながり、対話をし、安心や信頼の感覚を取り戻していくことで、回復していくこともあると思っています。

誰だって同じ局面が訪れる可能性がある

── 振り返って、当時のお母さんに対してどのように感じていますか。精神的にかなり不安定な状態だったのかなと思ったのですが…。

丘咲さん：私もそう思っています。母は戦後すぐに生まれた人なのですが、5人きょうだいの上から2番目の長女で、逆境のなかで育ってきたと思います。子どものころからのトラウマ的な経験を背負いながらの子育てだったのかもしれません。両親とも、トラウマをケアされないどころか、自分で気づけるタイミングすら持てないまま子育てと向かい合っていたとしたら、どんなにか大変だっただろう、といまは思います。

今は「虐待サバイバー」として同じ経験で苦しむ人を支援している

お伝えしたいのは、私が虐待の体験を話すことで、自分の親が責められることは望んでいないし、それは避けたいということです。母のことは憎んで憎んで、そんな日々だったけれど、ようやく少しずつ両親が置かれていた状況を理解でき、いろんなとらえ方ができるようになりました。虐待をしたことは事実としてあるけれど、たくさんのしんどさを抱えながら、それでも、よく私を生む決断をし、放り出すことなく、育ててくれたと思っています。両親に対してあきらめの気持ちはまったくなく、生んでくれたことに心から感謝しています。生んでくれなければ、間違いなく、いまの私はいないので。

いまはなにより、虐待しそうな状況にある親たちが窮屈な思いをしたり、追い詰められたりしないような世の中にしたいです。これは決して人ごとではなくて、誰にだって生きていくなかで同じような局面が訪れる可能性はあると思いますから。

…

23歳で結婚して家を出た丘咲さんは、両親の虐待から脱することができたようにも思えましたが、ほどなく複雑性PTSDの影響から、結婚相手を父と重ねて見るように。結局離婚し、シングルマザーとして息子とふたり暮らしを始めますが、脊髄障害の影響で自力で起き上がることができなくなり、布団の上で垂れ流しの生活に陥ります。理解のないケースワーカーとの関係に疲れ果て、一時は社会と断絶せざるを得なくなった丘咲さんでしたが、息子さんが119番で救急車を呼び、再び医療と社会につながることができました。幾多の苦難を乗り越えた親子は今も強い信頼関係で結ばれています。

取材・文／高梨真紀 写真提供／丘咲つぐみ