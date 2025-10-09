俳優つるの剛士（50）が9日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。SNSで拡散している、高市早苗新総裁に向けた一部の報道関係者のものとみられる「支持率下げてやる」との発言が入った動画をめぐり、私見をつづった。

つるのは、動画の拡散を伝える記事を引用。「報道の自由に印象操作の自由はないし、権力を監視する報道も権力」と前置きすると「世論誘導、世論工作、報道しない自由…申し訳ないけど、もうとっくに信じてない」と記した。

この投稿は表示回数22万回を超える反響に。一方、フォロワーから「テレビに出演する際、局側の意向に沿った意見を求められることは無かったですか？」と質問が来ると、つるのは「おかげさまで素晴らしい番組に恵まれ続け感謝してます」と返した。またフォロワーの「ながいこと芸能界にいたつるのさんが言うぐらいだから余計に説得力があります」との返信に対しては、つるのは「報道のことはまったくわかりません」と記し、自身が主に出演していたバラエティーとは一線を画した。

この騒動は、高市氏が7日に行った公明党との連立協議の際、記者やカメラマンらが待機中だった党本部の取材場所周辺を映していたライブ配信画像で「支持率下げてやる」「支持率下げる写真しか出さないぞ」という、男性とみられる声が流れたもの。高市氏に対する言葉ととらえることが可能だけに、7日夜から当該動画の拡散が続いており、永田町でも騒ぎになっている。