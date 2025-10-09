「砂時計ボディ」アイドルらしからぬ“グラマラス体型”…タンクトップ姿のナッティに視線集中！【PHOTO】

KISS OF LIFEのナッティが、グラマラスなスタイルで視線を奪った。

【写真】ナッティ、“非現実的な”グラマラスボディ

ナッティは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、「楽しい連休を過ごしてください」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、タンクトップに黒のショートパンツを合わせ、自撮りをするナッティの姿が収められている。体のラインが際立つタイトなトップスからは、アイドルらしからぬボリューム感があらわになり、見る者の視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは、「美貌がますます磨かれてる」「K-POP界随一のスタイル」「人間の体でどうやったらこんな“砂時計ボディ”になるの？」といったコメントが寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、11月5日に日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』をリリースし、日本デビューを果たす。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。