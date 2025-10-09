190gの軽さで晴雨兼用！【ダブリュピーシー】の軽量スリム折りたたみ傘をAmazonで今すぐチェック！
男の日傘デビューにおすすめ！【ダブリュピーシー】の軽量折りたたみ傘をAmazonで今すぐチェック！
傘を携帯する新しい男のエチケット。温暖化による突然の豪雨や猛暑。晴れの日も、雨の日も、傘を持ち歩く、使い捨てじゃないサスティナブルなスタイル。大人の男性のための晴雨兼用傘。
重さ約190g、収納時の横幅約5cmと、IZA史上もっとも軽量でスリムなフォルム。軽量でありながら、開いた時の直径は約90cmと男性でもしっかりカバーしてくれるサイズ感を実現。カラビナ付きなのでバッグに取り付けることも可能。ワンアクションでスムーズに開閉できる。
全カラー遮光率・UVカット率ともに100％、UPF50＋を実現し、日差しからお肌を守る。涼しく過ごすための遮熱性も優れているため、暑い夏の熱中症対策にも。最高等級の撥水力で雨粒と生地の接触する面積が減り、水滴が玉のように転がりやすくなることで雨の日のストレスを軽減。
傘を携帯する新しい男のエチケット。温暖化による突然の豪雨や猛暑。晴れの日も、雨の日も、傘を持ち歩く、使い捨てじゃないサスティナブルなスタイル。大人の男性のための晴雨兼用傘。
重さ約190g、収納時の横幅約5cmと、IZA史上もっとも軽量でスリムなフォルム。軽量でありながら、開いた時の直径は約90cmと男性でもしっかりカバーしてくれるサイズ感を実現。カラビナ付きなのでバッグに取り付けることも可能。ワンアクションでスムーズに開閉できる。
全カラー遮光率・UVカット率ともに100％、UPF50＋を実現し、日差しからお肌を守る。涼しく過ごすための遮熱性も優れているため、暑い夏の熱中症対策にも。最高等級の撥水力で雨粒と生地の接触する面積が減り、水滴が玉のように転がりやすくなることで雨の日のストレスを軽減。
