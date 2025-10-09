スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は8日、フィリーズが地区シリーズ第3戦で2人の先発投手を起用するのは、アーロン・ノラとランヘル・スアレスの2人で計7イニングを投げさせる狙いがあると指摘した。

この戦略の目的は、最初の2試合で失点が集中していた6・7回のリスクを回避すること。シリーズでフィリーズが許した9失点はいずれもその2イニングに生まれており、チームは効果的なブルペン継投を見つけられずにいた。

フィリーズはノラを「通常の先発」として起用するつもりはない。今季5勝10敗、防御率6.01と不振だったからだ。ただし、チーム最古参の投手で、誰よりもビッグゲームで先発してきた経験がある。一方でスアレスはポストシーズン通算10試合（うち8先発）で防御率1.43を誇る。「このシリーズで、どちらかを投げさせないまま終えるようなことがあれば、きっと後悔するだろう」とロブ・トムソン監督は語った。

おそらくノラは2〜3イニング、もしくは打順が一巡するまで投げたところで降板し、その後スアレスを投入するプランなのだろう。スアレスは大谷翔平の2打席目から対応することになる可能性が高い。果たしてこの「2人先発」作戦はフィリーズを救う切り札となるのか。