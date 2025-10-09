富士通陸上競技部は8日、公式サイトで長距離ブロックの鈴木健吾選手の退社を発表しました。

神奈川大出身の鈴木選手は、2021年に行われたびわ湖毎日マラソン大会にて2時間4分56秒の日本記録を残し、現在もその記録は破られていません。

プライベートでは20年12月に東京五輪女子マラソン８位入賞、パリ五輪日本代表の一山麻緒選手と結婚を発表しました。21年の東京マラソンでは夫婦でエントリーし、日本人トップでフィニッシュ。2人のマラソン合計タイムが4時間26分30秒となり、同一大会での夫婦合計タイムのギネス世界記録を更新。2017年に出したケニア人夫婦による4時間27分5秒を35秒更新し、“世界最速夫婦”となりました。

▼鈴木選手コメント全文

この度、7年半にわたりお世話になりました富士通陸上競技部を退部し、併せて富士通を退社することとなりました。多くの葛藤や迷いがありましたが、自分自身と向き合い、自問自答を重ねた末に、新たな道へ進む決断をいたしました。

歴史と伝統ある富士通のユニフォームを身にまとい、競技に打ち込むことができたことは、私の競技人生において大きな誇りです。心より感謝申し上げます。また、ここまで競技を続けてこられたのは、応援してくださったファンの皆さま、共に歩んできた仲間、そして温かく支えてくださった富士通の皆さまのお力添えのおかげです。この場を借りて、改めて深く御礼申し上げます。

今後は、マラソンランナーとして新たなステージに挑戦し、自分らしい走りを追求してまいります。