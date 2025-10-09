立憲民主党が臨時国会で行われる首相指名選挙を巡り、国民民主党の玉木代表への一本化を提案するなど野党の結集に向けた動きを加速させている。

自民党との連立離脱論が浮上している公明党の対応次第では、立民、国民民主、日本維新の会で多数を取れる可能性が出てきたためだ。臨時国会の召集まで各党の駆け引きが活発化しそうだ。（金山真梨、森山雄太）

「玉木氏でまとまるのであれば、有力候補と考える」

立民の安住幹事長は８日、国会内で国民民主の榛葉幹事長と会談し、連携を呼びかけた。野党第１党の立民が他党の党首名を首相候補に挙げるのは異例だ。

立民と維新、国民民主の３党は先月３０日の国会対策委員長会談で、野党での一本化は困難との認識で一致した。その後、自民総裁に高市氏が就任したことを受け、自公は連立協議が難航している。この状況を再結集の好機とみた立民が、再び動き出した形だ。

衆院の議席は現在、自民の１９６に対し、立維国の３党を合わせると計２１０に達する。公明が連立を離脱して加われば２３４となり、過半数（２３３）を超える。少数与党の状況下で首相指名選挙は上位２人による決選投票が見込まれ、公明が自党党首に投票しても、野党で優位な展開に持ち込めるとの算段もある。

立民の本庄政調会長は８日の記者会見で、公明に対して「自民より我々の方が近い政策がたくさんある」と秋波を送った。立民は今後、維新、国民民主以外の野党や無所属議員にも協力を求める。

もっとも、立民が描くシナリオ通りに進むかどうかは不透明だ。

国民民主の榛葉氏は安住氏との会談後、「打算と数合わせで一緒に行動することは考えていない」と記者団に述べた。基本政策が異なる立民と共同歩調を取ることに否定的な考えを示したものだ。維新の藤田文武共同代表も８日の記者会見で、野党結集の可能性について「相当ハードルが高い」と語った。同党幹部は玉木氏への野党結集について「頭の体操レベルだ。党内で合意が得られている話ではない」と慎重な姿勢を見せている。