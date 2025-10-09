NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の放送がスタートしました。モデルとなったのは、日本研究家として知られる小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と、その妻・小泉セツ（節子）です。『ばけばけ』では、明治時代の松江を舞台に、怪談を愛する夫婦の何気ない日常が描かれています。今回は、そんな小泉夫妻の著書『小泉八雲のこわい話・思い出の記』から一部を抜粋し、セツが綴った夫・八雲の思い出をご紹介します。

眼の悪い人にひどく同情していた

松江に参りまして、当分材木町の宿屋に泊まりました。しかし、暫らくで急いでほかに転居することになりました。

事情はほかにもあったでしょうが、重なる原因は、宿の小さい娘が眼病を煩っていましたのを気の毒に思って、早く病院に入れて治療するようにと親に頼みましたが、宿の主人はただはいはいとばかりいって延引していましたので「珍らしい不人情者、親の心ありません」といって、大層怒ってそこを出たのでした。

それから末次本町と申すところの、ある物もちの離れ座敷に移りました。しかし「娘、少しの罪ありません。ただ気の毒です」といって、自分で医者にかけて、全快させてやりました。

自分があの通り眼が悪かったものですから（※）、眼は大層大切にいたしまして、長男の生まれるときでも「よい眼をもってこの世に来てください」といって大心配でした。眼の悪い人にひどく同情いたしました。宅の書生さんが書物や新聞を下に置いて俯して読んでいましても、すぐ「手に持ってお読みなさい」と申しました。

※小泉八雲は16歳の時に左眼を失明している。

一国な気性で困ったことがあった

この材木町の宿屋を出ましてから末次に移りまして、私が参りまして間のないことでございました。

ヘルン（ハーン）の一国※な気性で困ったことがございました。隣家へ越して来た人が訪ねて参りました。その人は、ヘルン（ハーン）が材木町の宿屋にいた頃、やはりその宿にいた人で、隣り同志になった挨拶かたがた「キュルク（コルク）抜き」を借りに見えたのでした。

挨拶がすんでから、ヘルン（ハーン）は「あなたは材木町の宿屋にいたと申しましたね」といいますと、その人は「はい」と答えました。ヘルン（ハーン）はまた「それでは、あの宿屋の主人のお友達ですか」と申しましたら、その人はまた何心なく「はい、友達です」と答えますと、ヘルン（ハーン）は「あの珍らしい不人情者の友達、私は好みません。さようなら、さようなら」と申しまして、奥に入ってしまいます。

その人は何のことやら少しもわからず、困っていましたので、私が間へ入って何とかいいわけいたしましたが、そのときは随分困りました。

※興陽館編集部注

一国＝頑固で自分を曲げないこと。

小猫を懐に入れて温めてやっていた

この末次の離れ座敷は、湖に臨んでいましたので、湖上の眺望が殊に美しくて気に入りました。

しかし、私と一緒になりましたので、ここでは不便が多いというので、明治24年の夏の初めに、北堀と申すところの士族屋敷に移りまして一家を持ちました。



私どもと女中と小猫とで引っ越しました。この小猫は、その年の春未だ寒さの身にしむ頃のことでした、ある夕方、私が軒端に立って、湖の夕方の景色を眺めていますと、すぐ下の渚で4、5人のいたずら子どもが、小さい猫の児を水に沈めては上げ、上げては沈めして苛めているのです。

私は子どもたちに、お詫びをして宅につれて帰りまして、その話をいたしますと「おお、可哀相の小猫。むごい子どもですね――」といいながら、そのびっしょり濡れてぶるぶるふるえているのを、そのまま自分の懐に入れて温めてやるのです。そのとき、私は大層感心いたしました。

屋敷の庭を大層気に入った

北堀の屋敷に移りましてからは、湖のよい眺望はありませんでしたが、市街の騒々しいのを離れ、門の前には川が流れて、その向こう岸の森の間から、お城の天主閣の頂上が少し見えます。屋敷は前と違い、士族屋敷ですから上品で、玄関から部屋部屋の具合がよくできていました。

山を背にして、庭があります。この庭が大層気に入りまして、浴衣で庭下駄で散歩して、喜んでいました。

山で鳴く山鳩や、日暮れ方にのそりのそりと出てくる蟇（ひきがえる）がよいお友達でした。テテポッポ、カカポッポと山鳩が鳴くと松江では申します。その山鳩が鳴くと、大喜びで私を呼んで「あの声聞きますか。面白いですね」。自分でも、テテポッポ、カカポッポと真似して、これでよいかなどと申しました。

蓮池がありまして、そこへ蛇がよく出ました。「蛇は、こちらに悪意がなければ決して悪いことはしない」と申しまして、自分のお膳の物を分けて「あの蛙取らぬため、これをご馳走します」などといってやりました。

「西印度にいますとき（※）、勉強しているとよく蛇が出て、右の手から左の手のほうに肩を通って行くのです。それでも知らぬふうをして勉強しているのです。少しも害をいたしませんでした。悪い物ではない」といっていました。

※小泉八雲は、来日前の明治20年から22年の間に、二度西インド諸島を訪れている。

