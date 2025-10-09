なんと欧州５大リーグでトップ10入り！名門注目の日本人GKがマークした驚異のスタッツ「乗り越えるのが難しい壁だ」
リーグ前節では失点に絡み、地元メディアから酷評された。だが、2025-26シーズンの序盤は、パルマの鈴木彩艶にとって決して悪いスタートにはなっていない。
10月４日のレッチェ戦で、鈴木はリッカルド・ソッティルのシュート性クロスに対する反応が遅れ、先制点を献上。これが決勝点となり、パルマが敗れたことで、日本代表守護神は及第点を下回る採点をつけられた。
６節を消化したセリエAで、パルマは５ポイントと14位に留まっている。失点は７と９位タイ。昨シーズンの同時期と比べて５点少ない。
さらに、『DataMB』のデータとしてパルマ専門サイト『ParmaLive』が伝えたところによると、鈴木はセーブ率が70.83％で欧州５大リーグのトップ10入りを果たしている。セリエAではカリアリのエリア・カプリーレ（79.31％）に続く２位の成績だ。
ちなみに、鈴木とカプリーレは最近、名門ミランからの関心が取りざたされた。今季で契約が満了になるマイク・メニャンの後継者候補と言われている。その２人がリーグを代表するセーブ率なのは興味深い。
ParmaLiveは、鈴木をカルロス・クエスタ監督にとっての「主軸のひとり」と評し、「指揮官はセービングのクオリティを評価しているだけでなく、プレーの主な要素のひとつとしており、素晴らしいフィードが有名な彼の足から多くのアクションが始まっている」と報じた。
「乗り越えるのが非常に難しい壁になっている」
「いくつかしくじりはあったが、データによれば、パルマのシーズン序盤に浮き沈みがある問題は、守護神によるものではない。逆に、クエスタ監督とスタッフにとってのリソースのままだ」
デビューシーズンだった昨季、鈴木はGK大国イタリアで大きく評価を高めた。２年目の今季も、決して完ぺきではない。だが、高いレベルを維持していることは、数字が裏づけている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
