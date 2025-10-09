アルゼンチンが４発圧勝！ラウンド16で“鬼門”突破、ナイジェリアにリベンジ果たし８強進出【U-20W杯】
過去２大会はいずれもラウンド16でアフリカ勢に敗れた。2019年はマリにPK負け、21年はコロナ禍で大会中止、23年はナイジェリアに０−２の完敗。だが、今回は“鬼門”を突破した。
チリで開催されているU-20ワールドカップ。８強進出を懸けてアルゼンチンは、ナイジェリアと相まみえた。２年前に苦杯をなめた相手。開始２分にアレホ・サルコのゴールでさっそく先制すると、23分にマヘル・カリゾのFK弾でリードを広げる。
２点リードで迎えた後半も攻撃の手を緩めない。53分にカリゾ、66分にマテオ・シルヴェッティがネットを揺らした。
試合前にディエゴ・プラセンテ監督が「非常に危険」と警戒していた相手のカウンターもシャットアウト。アルゼンチンが４−０の圧勝でリベンジを果たした。なお準々決勝では、ラウンド16で開催国のチリを４−１で破ったメキシコと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
