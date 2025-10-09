俳優の佐野勇斗（27）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。ドラマで共演したファーストサマーウイカ（35）への“クレーム”を口にした。

新水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」コラボSPと題して、主演の女優・桜田ひよりと佐野がゲスト出演。同ドラマについてMCの上田晋也が「ファッサマも出てるんだって?」と、ウイカも出演していることに触れた。

これにウイカは髪をなびかせて「そうなんです」と“女優モード”で返事して笑いを誘った。上田からウイカのドラマ現場で「女優さんモードとかになってたりしない?」と様子を聞かれた桜田は「いや、でもこんな感じです」とバラエティー番組に出演している時と変わらないと伝えた。

「裏表ないんだよね、私」とウイカが桜田と目を合わせると、上田は「空き時間でもあんな感じ?」と佐野に聞いた。佐野は「凄く素敵な方で、現場を盛り上げてくださる」としたが「ちょっとうるさいです」とまさかの“クレーム”を口にした。

この“クレーム”にウイカは「誰がやー!!」と叫び、「逃げ出すなよ!」と不敵な笑みを浮かべてスタジオを爆笑させた。