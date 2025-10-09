◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＭ・マンシー内野手が８日（日本時間９日）、２連勝で突破に王手をかけている地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦の試合前会見に出席した。

フィリーズの主砲・ハーパーがドジャースタジアムについて「かつては投手有利の球場であったが、今ではボールがこれまで以上によく飛ぶようになった」と話していたことを質問されると、マンシーは「自分は長い間ここでプレーしてきたが、それでもまだ完全には（その話を）信じていない。数字や統計がそう言うことは分かっているが、自分は完全には納得していない」とし、「ナイターでは伝統的にボールはここではあまり飛ばない。海からの湿気の層が入ってくるからだ。広い球場ではないので外野に落ちるスペースが多いわけでもない。だからここは常に打つのが難しい球場だ」と解説した。

続けて「俺たちに有利に働く唯一の点は、内野の球足が伝統的に非常に速いということだ。芝は短く、地面は硬い。だからボールは内野をすり抜けて飛んでいく」。ただし“例外”もあるといい「翔平（大谷）を抑えられる球場は存在しないし、彼は年間５０本以上のホームランを打っているけど、その多くがここで出ている。それが数字を歪めているのかもしれないが、自分はいまだに完全には『ここがすごい打者有利の球場だ』とは思っていない」と話した。