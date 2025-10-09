歌手でタレントのあのが８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。飲み会で遭遇したベテランタレントの衝撃の言葉を暴露する一幕があった。

この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女」。

とにかく大人数での飲み会が苦手と明かした、あのは「この人と２人でご飯行こうって言った時に、なんかついてくる人っていますよね」と話し出すと、「この間とかは（メイプル超合金の）安藤なつさんが『タコ焼き食べよう』って言ってくれて『食べましょう』ってなったら『じゃあ、和歌子さん呼ぶね』って言って、島崎和歌子がついてきて」と、いきなり大先輩を呼び捨てに。

ＭＣの上田晋也に「失礼だよ！ 大先輩に」と説教されても、めげずに「思ってるご飯会じゃなくなるじゃないですか？ １人、ああいう…。だから、ビックリして」と、あの。

「（島崎が）『（長嶋）一茂が持ってきたドンペリ！』とか言って。ボクも飲んだことがないお酒を飲ませてもらったり。後は『私はもっと売れたい！』とか、『橋本環奈ぐらい囲われたい！』とかずっと言ってて」と飲み会の席での島崎の発言を暴露した。

上田が「いまだに貪欲だな！」と驚くと、あのは「すごい芸能界だなあと思いながら、ボクも普段飲まないお酒を飲んでるから、楽しくなっちゃって。『ボクがプロデュースします！』とか言っちゃって」と明かした上で「飲みの席だけの話かと思ったら、後でショートメッセージで『私、まだまだ売れたいの！ お願い！』って（送られてきた）」と笑顔で話していた。