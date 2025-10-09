元女優でシャンソン歌手、花創作家の志穂美悦子（69）が9日までに自身のインスタグラムを更新。自身の愛車を披露した。

志穂美はライブのために訪れた岡山でメルセデス・ベンツの赤いキャンピングカーと一緒に写した写真を投稿。「通算すると東京から12時間の旅」とし「車の運転は全く苦にならない、ここで紹介しよ。わたしの宇宙船！名前ミロク号！なんでも揃ってる。マリリンもいる。キャンピングカーは夢だったんだ」とつづり「グーネットで１年半かけて見つけた！」と説明。

また「向こうに見えるのが蒜山三座（さんざ）！ちょうど三つ見えるね。上（かみ）蒜山、中蒜山、下蒜山。標高1100〜1200mの三つの山。ここすごいよ。ほんとに神々が降りる場所なの」と続けた。

また、翌日には12時間かけて「無事Tokyo 到着到着なり！！」とサングラス姿も披露した。

フォロワーからは「ミクロ号なんと素敵な」「素敵すぎです」「ミロク号可愛い」「スンゴイ素敵ですね」「ロングドライブお疲れ様です」「キャンピングカーいいな」などの声が寄せられていた。