広島・新井貴浩監督が８日、マツダスタジアムを訪れ、松田元オーナーにシーズン終了の報告をした。監督就任３年目の今季は５９勝７９敗５分け。球団では１５年ぶりとなる借金２０で、２年連続Ｂクラスの５位に沈んだ。以下、主な一問一答。

◇ ◇

−松田オーナーから続投要請はあったのか。

「『任せているからな』と。よく期待していただいていますので、その期待に応えないといけない、応えたいという気持ちです」

−改めて今季を振り返って。

「もちろん苦しい１年ではあったんですけど、新しく１軍を経験した選手もいますし、彼らが今後、どのように成長していくのかという楽しみがあります」

−昨秋は野手の振り込み量を増やした。これは継続するのか。

「量的なものは継続するところは継続していきたいと思います。また練習の質ですよね。クオリティーというのを、より実戦を想定した中で、良い練習ができないかな考えながら、量も質も上げていきたいと思います」

−この時期はやれる野球でなく、やりたい野球の追求をしていく？

「やることはたくさんありますよということかな。今年いろいろ経験できた若い選手もいるけど、来年ここまでチャンスがあるかといったらないと思う。チャンスは少なくなると思うし、少ない場所で、そこでアピールしてくれよ、つかめよという感じかな」