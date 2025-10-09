借金２０で５位の広島・新井監督 松田オーナーからの続投要請は？「よく期待していただいていますので」
広島・新井貴浩監督が８日、マツダスタジアムを訪れ、松田元オーナーにシーズン終了の報告をした。監督就任３年目の今季は５９勝７９敗５分け。球団では１５年ぶりとなる借金２０で、２年連続Ｂクラスの５位に沈んだ。以下、主な一問一答。
◇ ◇
−松田オーナーから続投要請はあったのか。
「『任せているからな』と。よく期待していただいていますので、その期待に応えないといけない、応えたいという気持ちです」
−改めて今季を振り返って。
「もちろん苦しい１年ではあったんですけど、新しく１軍を経験した選手もいますし、彼らが今後、どのように成長していくのかという楽しみがあります」
−昨秋は野手の振り込み量を増やした。これは継続するのか。
「量的なものは継続するところは継続していきたいと思います。また練習の質ですよね。クオリティーというのを、より実戦を想定した中で、良い練習ができないかな考えながら、量も質も上げていきたいと思います」
−この時期はやれる野球でなく、やりたい野球の追求をしていく？
「やることはたくさんありますよということかな。今年いろいろ経験できた若い選手もいるけど、来年ここまでチャンスがあるかといったらないと思う。チャンスは少なくなると思うし、少ない場所で、そこでアピールしてくれよ、つかめよという感じかな」