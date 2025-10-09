ヤマダホールディングスは10月11日13〜16時に、「サイバーセキュリティ＆詐欺被害防止イベント」を「ヤマダデンキ Tecc. Land 四日市店」（三重県四日市市）にて開催する。参加費は無料。



●トレンドマイクロも協力



同イベントは、三重県警察の犯罪被害の防止に向けた取り組みに賛同し、三重県警察およびトレンドマイクロの協力で開催される。



会場ではクイズラリー（参加プレゼントあり）、記念撮影および撮影した写真での缶バッジ作成が行われるとともに、詐欺電話被害防止コーナーも設けられる。なお、クイズラリーの参加プレゼントは数量限定で、なくなり次第終了となる。



当日は、三重県警察のマスコットキャラクター「ミーポくん」も来場する。