お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が7日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」(火曜後10・15）に出演。妻からブログを始めた場合のタイトルを伝えられていたことを明かした。

今回はゲストにお笑いコンビ「さらば青春の光」森田哲矢を迎え「満票だったら100万円！ザ・ベストアンサー」の企画が放送された。「自分を使った芸人レンタルビジネス何がベスト?」というお題で、大悟は「男女の喧嘩、ワシよりマシよ」と提示した。

このビジネスについて、男女がケンカしているところに大悟が「ワシよりマシやで!」と仲裁に入り、仲直りさせるといったもの。金額については「これはワシも傷付くからね。しかも楽しい場じゃないから…行きたくない。15万円」と明かして笑いを誘った。

その後、大悟はビジネス内容を変更。書き直す際に、MCの濱家隆一から「奥さんの“私よりマシよ”の方が流行りそうですけどね」と大悟の妻の方が需要がありそうだと意見。これに大悟も「ワシの嫁が行く方が多分勝てる」と納得した。

また、「ウチの嫁が一回、冗談で…芸人の嫁がいっぱいブログやってる時に、“私もタイトル『私よりみんなマシ』で出そうかな”って言ってた」と明かした。これにはスタジオも大笑いし、共演者たちも「ビュー伸びたでしょうね」「ベストセラーなるよ」と反響間違いなしと太鼓判だった。