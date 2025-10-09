東京世界陸上連載「東京に集いし超人たち」第26回

9月に国立競技場で行われた陸上の世界選手権東京大会。9日間の熱戦を現地取材した「THE ANSWER」は、選手や競技の魅力を伝えるほか、新たな価値観を探る連載「東京に集いし超人たち」を展開する。第26回は「大怪我を乗り越える術」。女子400メートル障害の31歳、サラ・カーリ（豪州）は4年半前に選手生命が脅かされる大怪我を経験。トラウマを抱える辛い時期を乗り越え、再び世界の舞台で腕を振った。（取材・文＝THE ANSWER編集部・戸田 湧大）

◇ ◇ ◇

自らのレーンに並ぶ10台のハードル。客席を埋めた国立競技場の大観衆。その光景全てに感謝を込めた。

9月15日に予選組5着で突破した。2日後に行われた準決勝は組7着で決勝進出は逃したものの、カーリは「安定した走りができたわ」とどこか満足げな表情を見せた。そんな彼女は4年半前、選手生命の危機にさらされた過去がある。

8歳の頃に陸上を始め、メキメキと頭角を現した。25歳だった2019年ドーハ大会で世界陸上に初出場し、2020年には夏に開催予定だった東京五輪代表に選出。豪州陸上界の星として、さらなる活躍が期待されていた。

キャリアが急転したのは2021年2月。1年延期された東京五輪に向け、ジムでウェイトトレーニングをしていると、足を滑らせて前に倒れこんだ。その弾みで、挙げていたバーベルが首に直撃。すぐさま病院に直行した。

診断の結果は「頸動脈解離」。首から脳に血液を送る動脈の壁が裂け、脳梗塞やくも膜下出血を引き起こす恐れもある大怪我だ。幸い緊急手術で事なきを得たものの、一歩間違えば命も危うい事故は、人生に小さくない影響をもたらした。

「それまでアスリートがこの怪我から復帰したという報告は世界になかった。だから分からないこともたくさんあったの。トラウマになることもあったわ」

残酷な医者の見通し それでも「一生走れないと想像するほど…」

手術を終えて目を覚ますと、医師から告げられたのはショッキングな事実。「5か月間は運動できない」。あまりに残酷な一言に言葉を失った。東京五輪の選考レースにも間に合わない。走り続けてきたハードラーにとって受け入れがたいものだった。

「プロの世界に復帰できるかどうか確信が持てない時期もあった。不安なこともたくさんあったわ」

3月にリハビリを開始したものの、歩くのもやっとの状態。日常生活すら支障をきたし、競技引退の選択肢が頭をよぎってもおかしくない。だが、彼女の考えは違った。「一生走れないと想像するほど、復帰するモチベーションになる」

大好きな陸上をもう一度――。アスリートの魂が気持ちを奮い立たせた。

大事故から4か月。カーリは再びトラックに足を踏み入れた。同年6月、東京五輪の代表選考を兼ねた大会で58秒53の好タイムを記録。再び豪州代表に選出された。「走れること自体が特権だと思う」と当時の記憶を振り返る。

東京五輪は予選組5着で敗退。しかし、今回3年ぶりに帰ってきた国立競技場、当時は無観客だったスタジアムで大歓声を浴び、セミファイナルを駆けた。

「好きなことが出来ない時こそ、モチベーションを上げ、続けるしかない。『必ず良くなる』。いつも自分に言い聞かせているの。難しいことをしているんだから、辛い時もある。でも、とにかく続ければ良くなるわ」

大事故から復帰し、今もなお走り続ける不屈のハードラー。競技を続ける意思が燃え尽きるまでスタートラインに立ち続ける。



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）