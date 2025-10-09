MVPコールに反響

米大リーグのドジャースは、フィリーズとの地区シリーズを敵地フィラデルフィアで2連勝し、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。4日（日本時間5日）の第1戦では、大谷翔平投手が「1番・投手」で出場。試合前に広がった敵地の異様な光景に、現地ファンは様々な反響を寄せている。

6回3安打9奪三振3失点の粘投でポストシーズン初勝利を挙げた大谷。試合直前にはブルペンに入って投球練習を行ったが、その最中、球場に特大の「MVP」コールが沸きあがった。今季のナ・リーグホームラン王に輝き、大谷とMVPを争うカイル・シュワーバー外野手のスタメン発表のタイミングだった。

MLB公式Xは、「シチズンズ・バンク・パークのブルペンでショウヘイ・オオタニがウォームアップを始めると、『MVP』コールが鳴り響いた……しかし、それは彼に向けられたものではなかった」と記して、この時の様子を動画で公開した。これには現地のファンから皮肉めいたコメントなどが相次いでいる。

「ショウヘイ・オオタニが勝利投手になった！ それがすべてだ！」

「本当のMVP相手にシュワーバーは何をした？ 何もできなかった。今夜は4打数ノーヒットだ」

「愚かなファンたち。オオタニは打席でもシュワーバーよりずっといい仕事をしたし、ピッチングでも本当にすごい投球を見せた」

「ショウヘイは『最も価値ある選手（MVP）』。シュワーバーは『フィラデルフィアで最も価値ある選手（Most Valuable Philly）』。難しく考えることじゃない。」

「夢を見るのは自由だ」

「シュワーバーが時速100マイルのストライクを1球でも投げられるところを見せてくれたら、その瞬間にMVPに投票してあげるよ」

「シュワーバーが『チームのMVP』なのは明らかだけど、『リーグ全体のMVP』ではない」

「オオタニは全然気にしていない。さすが私のキング！」

結局この日、シュワーバーは投手・大谷に2三振を喫するなど2戦で無安打と沈黙。大谷は好投に加えて、第2戦ではダメ押しタイムリーも放つなど活躍。大谷への称賛が相次いでいた。ドジャースは、本拠地に戻って8日（同9日）に第3戦を戦い、3連勝でのリーグ優勝決定シリーズ進出を目指す。



（THE ANSWER編集部）