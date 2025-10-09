破局説浮上のカイリー・ジェンナーとティモシー・シャラメが2か月振りにツーショットをキャッチされる
破局説が囁かれたカイリー・ジェンナーとティモシー・シャラメが、2か月振りにツーショットをキャッチされた。
【写真】映り込んだカイリー
PageSixによると、現地時間10月6日にニューヨーク映画祭で行われたティモシー主演の最新作『Marty Supreme（原題）』のプレミアイベントに、カイリーが駆け付けていたようだ。映画祭が公式X（旧ツイッター）にて公開した、ティモシーの舞台裏ショットに、目立たないように参加するカイリーの姿が映り込んでいた。
この日ティモシーは、襟元にファーの付いた黒いレザージャケットに、ネイビーのキャップとメガネを合わせた姿。カイリーも全身黒で合わせていたようだ。MailOnlineによると、2人はニューヨークの人気スポット、ザ・ウェイバリー・インで開催されたアフターパーティーにも揃って出席。運転手付きの黒いSUVに乗り込み、立ち去る姿を目撃された。会場内では手を繋ぎ、ラブラブな様子を見せていたそうだ。
カイリーはこの数時間前に、パリ・ファッション・ウィークで開催されたミュウミュウの2026年春夏コレクションのフロントロウでキャッチされており、恋人をサポートするために、プライベートジェットで駆け付けたものとみられる。
2人は、2023年に交際の噂が浮上。アカデミー賞やゴールデン・グローブ賞、英国アカデミー賞などにカップルとして出席し、会場内でキスを撮られるなど、親密そうな様子をキャッチされていた。その後、5月にローマで開催されたダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞の授賞式でレッドカーペットデビュー。プライベートでも、一緒にNBAニューヨーク・ニックスの試合を観戦するなど度々ツーショットをキャッチされてきた。
2人は7月初めに、南フランスで手つなぎデートをキャッチされた後、8月中旬に、ティモシーが『デューン 砂の惑星 Part 3』を撮影していたハンガリーでコーヒーデートを目撃されて以来、一緒のところを撮られておらず、破局の噂が囁かれていた。
引用：「New York Film Festival」X
