ホロライブ・響咲リオナ、一生ものになる“相棒”との出会いに感動「かわちー」「素敵な出会いがあってよかったねー」
「ホロライブ」所属のVTuber・響咲リオナさんが、9日までにエックスを更新。一生ものになる“相棒”との出会いを明かし、ファンから「かわいい」「素敵な出会い」など、反響が集まっている。
【写真】かわいい“相棒”を紹介する響咲リオナさん
リオナさんはアコースティックギターを練習中であり、メンバーシップ限定配信では弾き語りの練習風景を披露したこともある。そんな彼女は「一生お世話になるだろう相棒と今日出会えました ついにアコギを買い替える日がくるとは、、、！ お花柄可愛くない！？！？」とつづり、新しく購入したアコースティックギターをお披露目。サウンドホールの周りには、さりげなく花柄がデザインされておりおしゃれだ。
素敵なギターをゲットしたリオナさんにファンからは「かわちー」「素敵な出会いがあってよかったねー」「リオナちゃんのアコギ演奏楽しみにしてるね」「新しい相棒きちゃー！いいデザインのアコギだね！」などの声が寄せられている。
引用：「響咲リオナ」エックス（＠isakiriona）
