『ESCAPE』初回“ハチ”桜田ひより＆“リンダ”佐野勇斗のコンビに反響「めちゃいいコンビ」「心掴まれた」
桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第1話が8日に放送。“ハチ”こと結以（桜田）と“リンダ”こと大介（佐野）とのコンビに反響が集まっている。
【写真】『ESCAPE それは誘拐のはずだった』第1話より
本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。演出は『恋は闇』の小室直子、脚本は『放課後カルテ』のひかわかよが手がける。
日本有数の大企業・八神製薬の社長令嬢･八神結以は、20歳のバースデーパーティーが終了した直後、林田大介たちに誘拐されてしまう。犯人たちは八神製薬に身代金を要求。しかし、主犯格の男・斎藤（飯田基祐）が急死し、身代金の受け渡しは中止に。大介は今さら後戻りできず、そのまま結以を連れて東京を離れることにする。
結以は途中でドレスを着替えたいと言い、大介に買い物を頼む。着替えた後、トイレに行きたいと言う結以。大介は手錠をつけようとしたが、結以は「それ目立つよ」と指摘。すると大介は結以の手を繋いだ。結以は大介の名前を聞き「呼び方決めない？」と提案。大介は「はぁ？ つきあいたてのカップルかよ」と反応したが、自分の名前を伝える。結以は「じゃあリンダは？ 林田を音読みしてリンダ」と口にした。
大介は結以を「八神」の「八」から取って「ハチ」と呼ぶことに決める。結以は「渋谷の犬じゃないんだけど」と不満げだったが、大介は「ハチ！ ハチちゃん、お手！ ハチ公」と結以をからかった。結以が大きな声で大介の名前を叫ぼうとすると、大介は慌ててそれを静止。結以は「今んとこ運命共同体だから」と言い、大介は「はい」とうなずくのだった。
誘拐犯と人質という関係でありながら、言い合いをしつつもコミカルなやり取りをしていた大介と結以。二人のやり取りに視聴者からは「この誘拐犯甘すぎる」「なんかほっこり」「掛け合いのテンポ感めっちゃ良くておもしろい」「リンダとハチのコンビいい！」「このコンビに心掴まれた」「めちゃいいコンビ」などの反響が集まっている。
