『もしがく』“久部”菅田将暉、壮大な野望にネット興奮「まさか」「熱い展開」（ネタバレあり）
三谷幸喜が脚本を手がけ、菅田将暉が主演を務めるドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第2話が8日に放送され、主人公の久部（菅田）が壮大な野望をぶち上げると、ネット上には「まさか」「久部、覚醒！」「熱い展開だね!!」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】久部（菅田将暉）の壮大な計画を聞くリカ（二階堂ふみ）
本作は、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーの青春群像劇。カルチャーの発信地として多くの人で賑わっていた1984年の渋谷を舞台に、まだ何者でもない若者たちの苦悩と挫折、そして恋模様を笑いと涙いっぱいに活写する。
風営法の改正でストリップショーが厳しく規制されるようになり、2年前の熱狂が嘘のように寂れてしまったWS劇場。客席は閑散とし、ショーはまるで盛り上がらない。
久部はWS劇場の法被を着て、ショーのピンスポを担当することに。前夜、WS劇場の支配人・浅野大門（野添義弘）から「うちで働いてみないか」と誘われたのだ。
そんな第2話の後半では、浅野が劇場の閉館を決意する。浅野はダンサーたちを呼び出すと餞別として売上金を分配。ここに同席していた久部は、折からの小劇場ブームにのって、WS劇場で芝居をやろうと提案。「このWS劇場を渋谷で一番の…いや！東京で一番の劇場にするんです！」と呼びかけつつ、芝居がいかに儲かるかを説明。さらにダンサーたちには俳優として芝居をするよう訴えかけるのだった。
久部の熱意に押されて、浅野やリカ（二階堂ふみ）たちが彼の“大いなる野望”を受け入れて第2話が幕を下ろすと、ネット上には「まさかの劇団旗揚げ」「久部、覚醒！」「熱い展開だね!!」といった声や「ワクワク感が高まってきた」「王道の逆転ものって感じで、かなり楽しみになってきた」などの投稿が集まっていた。
【写真】久部（菅田将暉）の壮大な計画を聞くリカ（二階堂ふみ）
本作は、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーの青春群像劇。カルチャーの発信地として多くの人で賑わっていた1984年の渋谷を舞台に、まだ何者でもない若者たちの苦悩と挫折、そして恋模様を笑いと涙いっぱいに活写する。
久部はWS劇場の法被を着て、ショーのピンスポを担当することに。前夜、WS劇場の支配人・浅野大門（野添義弘）から「うちで働いてみないか」と誘われたのだ。
そんな第2話の後半では、浅野が劇場の閉館を決意する。浅野はダンサーたちを呼び出すと餞別として売上金を分配。ここに同席していた久部は、折からの小劇場ブームにのって、WS劇場で芝居をやろうと提案。「このWS劇場を渋谷で一番の…いや！東京で一番の劇場にするんです！」と呼びかけつつ、芝居がいかに儲かるかを説明。さらにダンサーたちには俳優として芝居をするよう訴えかけるのだった。
久部の熱意に押されて、浅野やリカ（二階堂ふみ）たちが彼の“大いなる野望”を受け入れて第2話が幕を下ろすと、ネット上には「まさかの劇団旗揚げ」「久部、覚醒！」「熱い展開だね!!」といった声や「ワクワク感が高まってきた」「王道の逆転ものって感じで、かなり楽しみになってきた」などの投稿が集まっていた。