アウトドアもタウンユースもこれ1つ！【コールマン】のウォーカーポーチをAmazonでゲット！！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
毎日の必需品をスマートに収納！【コールマン】のウォーカーポーチをAmazonでゲット！！
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
アウトドアからデイリーユースまで、どのようなシーンでも使いやすく誰にでもフィットするデザインを追求したコールマンの定番シリーズ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
メインコンパートメントに加えフロントポケットとメッシュポケットが装備されている。ショルダーベルトを取り外して付属のカラビナでベルトループやデイパックのショルダーベルトにも取り付けることが可能。
サイズは約13(W)×19(H)×6(D)cmで重量は約135g。容量は約2Lで、スマートフォン、財布、鍵などの荷物を持ち運ぶのに最適で、コンパクトでトレッキングやキャンプ、旅行に便利。素材：ナイロン/ポリエステル
→【アイテム詳細を見る】
毎日の必需品をスマートに収納！【コールマン】のウォーカーポーチをAmazonでゲット！！
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
アウトドアからデイリーユースまで、どのようなシーンでも使いやすく誰にでもフィットするデザインを追求したコールマンの定番シリーズ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
メインコンパートメントに加えフロントポケットとメッシュポケットが装備されている。ショルダーベルトを取り外して付属のカラビナでベルトループやデイパックのショルダーベルトにも取り付けることが可能。
サイズは約13(W)×19(H)×6(D)cmで重量は約135g。容量は約2Lで、スマートフォン、財布、鍵などの荷物を持ち運ぶのに最適で、コンパクトでトレッキングやキャンプ、旅行に便利。素材：ナイロン/ポリエステル
→【アイテム詳細を見る】