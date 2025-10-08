本田技研工業株式会社は、2025年9月に発売した新型スペシャリティスポーツ「PRELUDE（プレリュード）」の累計受注台数が、発売から約1カ月で約2,400台に達したと発表した。

これは月間販売計画の約8倍にあたる好調な立ち上がりで、一部販売店では受注停止となる状況に。ホンダはこの需要に応えるべく、増産を含む対応を検討している。主な購入層は50～60代で、デザイン性と走行性能、日常での実用性が高く評価されている。

「PRELUDE」受注状況について

Hondaが2025年9月5日に発売した「PRELUDE（プレリュード）」の累計受注台数は、発売から約1カ月後となる10月6日時点で約2,400台となり、月間販売計画の約8倍となる好調な立ち上がりとなりました（販売計画300台／月）。

想定を超える受注をいただいたことにより、現在一部販売店で受注停止の措置が取られていますが、好調な受注状況を受け、多くのお客様にご注文いただけるよう増産を含めた対応を行う予定です。

新型PRELUDE

PRELUDE受注状況

購入層

・新規購入やセカンドカーとしての需要を中心に、主に50代・60代のお客様に購入いただいています。

お客様から評価をいただいている点

・スペシャリティスポーツらしい、ワイド＆ローでダイナミックかつ伸びやかなプロポーション

・モーター駆動でありながら有段シフトのようなダイレクトな駆動レスポンスと鋭いシフトフィールにより操る喜びを感じられる、e:HEVの新たな制御技術「Honda S+ Shift」

・CIVIC TYPE Rにも採用されているデュアルアクシス・ストラットフロントサスペンションやアダプティブ・ダンパー・システムがもたらす優れた足回りとシャシー性能

・クーペでありながら、スーツケース※1やゴルフバッグ※2などさまざまな荷物が積載可能な、開口部の広いテールゲート式の荷室など、日常での使い勝手を考慮したパッケージング

※1 参考寸法 全幅440mm 奥行240mm 高さ670mm以下のスーツケースを2個積載可能。形状によっては積載できない場合があります

※2 9.5型のゴルフバッグを2個積載可能。形状によっては積載できない場合があります

ボディカラー構成比

ムーンリットホワイト・パール 63% メテオロイドグレー・メタリック 16% クリスタルブラック・パール 11% フレームレッド 10%

