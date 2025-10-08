カーナビは今やドライブの必需品。スマホナビも便利だが、専用機ならではの高精度なルート案内や大画面での見やすさ、AV機能の充実などメリットは大きい。しかし、多くのメーカー・モデルがあり、どれを選ぶべきか迷う人も少なくない。

そんなときに参考になるのが、実店舗での売れ筋ランキングだ。今回は、カー用品店で実際に売れているナビのTOP10を紹介する。購入を検討している人はぜひ参考にしてほしい。

※2025年8月の販売データを元に記事を作成しています。

売れ筋 カーナビ ランキング 1位

オートバックス 1位：カロッツェリア AVIC-RW722

2DINタイプの人気モデル。大画面で直感的に操作できるインターフェースと高精度なナビ性能が支持されている。HDパネルによる高画質表示も魅力。

イエローハット 1位：カロッツェリア AVIC-RW722

オートバックス同様にイエローハットでも1位を獲得。店舗での実績からも、ユーザーにもっとも選ばれているカーナビだと分かる。

売れ筋 カーナビ ランキング 2位

オートバックス 2位：カロッツェリア AVIC-RZ722

コンパクトな7インチモデル。限られたスペースの車種でも装着しやすく、コストと性能のバランスが良い。

イエローハット 2位：カロッツェリア AVIC-RZ722

ここでも同順位を獲得。パイオニアの安定した人気を示している。

売れ筋 カーナビ ランキング 3位

オートバックス 3位：カロッツェリア AVIC-RF722

フローティング大画面タイプ。インパネを超えて設置される大画面が特徴で、視認性・操作性が向上。大きな画面でナビや映像を楽しみたいユーザーに選ばれている。

イエローハット 3位：パナソニック CN-CA01WD

パナソニックの最新SDナビ。見やすさと操作のしやすさに加え、車載カメラやスマホとの連携機能も充実している。

4位～10位（簡潔紹介）

オートバックス

4位：パナソニック CN-CA01WD … 最新SDナビで人気。

5位：パナソニック CN-CA01D … シンプル志向のSDナビ。

6位：ECLIPSE AVN-LS04W-24 … 国産ブランドの定番メモリーナビ。

7位：カロッツェリア AVIC-RQ722 … 高解像度・大画面モデル。

8位：ケンウッド MDV-S711HDW … 高画質パネル採用のスタンダードモデル。

9位：ECLIPSE AVN-LS04-24 … 信頼性重視のエクリプスモデル。

10位：カロッツェリア AVIC-RL722 … 車種適合幅広い大画面モデル。

イエローハット

4位：カロッツェリア AVIC-RQ722 … 大画面モデル。

5位：パナソニック CN-F1D9C1D … フローティング大画面タイプ。

6位：カロッツェリア AVIC-RF722 … 個性的なフローティング画面。

7位：ケンウッド MDV-M911HDF … フルHDパネル採用。

8位：ケンウッド MDR-L612W … ミドルクラスのAVN。

9位：カロッツェリア AVIC-RL722 … 安心感ある定番モデル。

10位：ケンウッド MDV-S711HDW … バランスに優れたAVN。

まとめ

2025年8月の売れ筋ランキングでは、パイオニア「カロッツェリア」シリーズが上位を独占。特に AVIC-RW722 と AVIC-RZ722 は、オートバックス・イエローハット両方で1位・2位を占め、ユーザーから高い支持を得ていることが分かる。

一方で、パナソニックやケンウッド、ECLIPSEといったブランドも安定した人気を持ち、それぞれに特徴がある。迷ったらランキング上位から検討し、自分のカーライフに合った一台を選ぶのがおすすめだ。