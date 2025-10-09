【大雨特別警報】東京都・八丈町に発表 ただちに命を守るため最善の行動を＜警戒レベル5相当＞ 9日06:20時点
気象台は、午前6時20分に、大雨特別警報（土砂災害）を八丈町に発表しました。
【特別警報（大雨、暴風、波浪）】伊豆諸島南部、新島に特別警報を発表しています。土砂災害や河川の増水、暴風、高波に最大級の警戒をしてください。
すでに災害が発生していてもおかしくない、命に危険が迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動が必要です。
大雨特別警報（土砂災害）は、5段階の警戒レベルのうち、危険度や緊急度が最も高い「レベル5」に相当する情報です。
【警報（発表中）と予報値】
■三宅村
□暴風特別警報
9日昼前にかけて警戒
風向 北
最大風速 30m/s
□波浪特別警報
9日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 9日朝
予想最大波高 9m
■御蔵島村
□暴風特別警報
9日昼前にかけて警戒
風向 北
最大風速 30m/s
□波浪特別警報
9日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 9日朝
予想最大波高 9m
■八丈町
□大雨特別警報【発表】
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
9日昼前にかけて警戒
3時間最大雨量 160mm
□洪水警報
□暴風特別警報
9日昼前にかけて警戒
風向 北
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
9日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 9日朝
予想最大波高 12m
■青ヶ島村
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
9日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風特別警報
9日昼前にかけて警戒
風向 北
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
9日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 9日朝
予想最大波高 12m