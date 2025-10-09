気象台は、午前6時20分に、大雨特別警報（土砂災害）を八丈町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨特別警報】東京都・八丈町に発表 ただちに命を守るため最善の行動を＜警戒レベル5相当＞ 9日06:20時点

【特別警報（大雨、暴風、波浪）】伊豆諸島南部、新島に特別警報を発表しています。土砂災害や河川の増水、暴風、高波に最大級の警戒をしてください。

すでに災害が発生していてもおかしくない、命に危険が迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動が必要です。

大雨特別警報（土砂災害）は、5段階の警戒レベルのうち、危険度や緊急度が最も高い「レベル5」に相当する情報です。

【警報（発表中）と予報値】

■三宅村

□暴風特別警報

9日昼前にかけて警戒

風向 北

最大風速 30m/s



□波浪特別警報

9日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 9日朝

予想最大波高 9m



■御蔵島村

□暴風特別警報

9日昼前にかけて警戒

風向 北

最大風速 30m/s



□波浪特別警報

9日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 9日朝

予想最大波高 9m



■八丈町

□大雨特別警報【発表】

・土砂災害

9日昼前にかけて警戒

・浸水

9日昼前にかけて警戒

3時間最大雨量 160mm



□洪水警報



□暴風特別警報

9日昼前にかけて警戒

風向 北

最大風速 50m/s



□波浪特別警報

9日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 9日朝

予想最大波高 12m



■青ヶ島村

□大雨警報

・土砂災害

9日昼前にかけて警戒

・浸水

9日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風特別警報

9日昼前にかけて警戒

風向 北

最大風速 50m/s

□波浪特別警報

9日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 9日朝

予想最大波高 12m

