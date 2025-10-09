長い年月にわたる、ふたりの女性の激しくも純粋な愛のかたち――。

ともに女性同士の関係性を描いた大作長編を発表した、綿矢りささんと一穂ミチさん。

綿矢りさの主人公は「おもしれー女」の頂点!?

一穂： 私は綿矢さんの小説が好きで、一読者だったとき特に刺さったのが3作目の『夢を与える』だったんです。SNS時代を予見したような内容ですよね。美しくも空っぽな女の子がネットで炎上し、傷つけられる。今の若い人が読むと、よりリアルに感じられるように思います。

綿矢： ありがとうございます、嬉しいです。

一穂： 私にとって、綿矢さんの小説の主人公はネットでミーム化している「おもしれー女」の頂点にいるイメージなんです（笑）。彼女たち、いつもとんでもないことをしますよね。

綿矢： そうですね（笑）。少し常軌を逸した行動をしているように見えることが多いかもしれません。



一穂ミチさんと綿矢りささん

一穂： 『激しく煌めく短い命』の久乃もそうですが、綿矢さんの描く女性は、外から見ると大人しくて自己主張しない、男性から見れば「ちょろい」と思われがちなタイプが多いけれど、内面には独特なユーモアや考え方があって、それらが「溜めて、溜めて……」というのではく、不意に爆発する。

綿矢： 書いているあいだは、彼女たちが何かに我慢していることはわかるのですが、それが何に対してなのかはわからないことが多いんです。だから「ここで暴走したらまずいよ！」と私が思っていても、キャラクターが勝手に暴走してしまったり、予想外のところで爆発したり……。

一穂： 読んでいると、そういう予兆が見えるときがありますよね。「そろそろこいつ、何かやらかしそうだぞ」と（笑）。普通のフィクションだったら「やめておけ！」と思うところ、綿矢さんの小説の場合は「早くやらかしてくれないかな」と、その先が読みたくなるんです。

綿矢： やりすぎかなと思って暴走する場面を削ったこともあったのですが、編集者から「狂気の部分は残した方がいい」というアドバイスを何度かいただいて、あえて残すようになりました。

『激しく煌めく短い命』あらすじ

京都に暮らす久乃（ひさの）は、中学校の入学式で出会った同級生の綸（りん）にひと目で惹かれ、ふたりは周囲の偏見にも負けず、手さぐりで愛をはぐくんでいく。

「名前なんか、どうでもいーやん。私は久乃が好き。久乃は私が好き。それで十分やろ」

しかしあることがきっかけでふたりは決定的に引き裂かれる。そして十数年後、東京の会社に勤める久乃は思いがけない形で綸に再会するのだった--。

不器用なふたりを書きたかった

一穂： 『激しく煌めく短い命』、めちゃくちゃ面白くて、特に第二部からは一気読みでした。私が綿矢さんの小説で好きな主人公のユーモアも健在で、久乃がいきなりギャルになった同級生に「どうした？」って心の中でツッコミを入れるところとか、秀逸ですよね。それと同時に燃え上がるような恋の描写！ 綿矢さんの作品の中でも男女の恋愛を書いたものはあまり情熱的といったイメージがなかったので、『生のみ生のままで』を読んだときも驚いたのですが、そうした方向性の違いは意識されていますか？

綿矢： 私が男女の恋愛を書く場合、女性が男性に片思いをしているけどなかなか距離が縮まらず、そのまま勝手に失恋したりするシチュエーションが多いんです。でも女の子同士だと、友達から始まるので最初から距離が近い。相手を特別な存在として敬いすぎていなくて、お互いの気持ちを確かめ合いながら物語を進められるから恋愛に発展しやすいのかもしれませんね。『生のみ生のままで』を書いたときに、「私は女性同士の恋愛だと、こんな風に書くんだ」と初めて実感しました。

一穂： 『生のみ生のままで』が一大ロマンスだったので、また女性同士の恋愛を題材に読み応えのある長編を書いていただけるとは思ってもみませんでした。何か、書き切れなかったことがあったのでしょうか？

綿矢： 『生のみ生のままで』では、良い方向に努力し、目標に向かってまっすぐ進むふたりを書きました。それとは逆に、うまく努力できなくて不器用で、お互いの気持ちもよく分かっていないようなカップルだったらどうなるだろう、と思って書いたのが『激しく煌めく短い命』です。『生のみ生のままで』が「陽」なら、こちらは「陰」と言えるかもしれません。

綿矢りさの原風景「京都と池袋」

一穂： たしかに『生のみ生のままで』は純粋なラブロマンスでしたが、『激しく煌めく短い命』は恋愛の位置付けや互いの感情のあり方を、「人生や生活をどう生きるか」という大きなテーマの中で書かれていると感じました。タイトルになっている言葉も、恋愛感情の高まりの中で出てくるのかと思いきや、思わぬ場面で出てきますよね。このフレーズを出す場所は、最初から決めていたのでしょうか？

綿矢： 久乃が駅で迷っている、という場面は浮かんでいたのですが、なぜ迷っているのかは自分でもよくわかっていなかったんです。でも、その場面が近づくにつれて彼女の大切な人である綸との関係で悩んでいるんだとわかってきました。主人公が命の短さについて考えるというイメージは初めからあって、それが恋愛の決断を迫られるときだというのは書くことで発見できた感じです。

一穂： あの場面はすごく印象的で、そこからラストに至る流れは大きな人間賛歌ですよね。「時代は待ってくれない」という言葉もあって、短い人生をいかに自分らしく生きるかについて、ふたりのヒロインの苦しみを通して自分も考えさせられました。もうひとつ印象的だったのが、土地の描写です。第二部では京都の対極にある街として池袋が選ばれていますが、このチョイスが絶妙だと思いました。なぜ池袋を舞台にしたんですか？

綿矢： 池袋は大学進学で上京したときに住んでいた場所から近かったんです。当時の池袋は、よそ者に対してまったく安心感を与えない雰囲気で、まだ東京に知り合いのいなかった私は「雑踏に紛れる」という感覚を初めて知りました。京都にはそんな雑踏なんてなかったから。みんなが他人に無関心で通り過ぎていく感じや、少しすさんだ街の空気が孤独に染みて……。京都と東京を対比させるとき、私の中で東京の代表が池袋でした。

一穂： 綿矢さんにとっての東京の原風景なんですね。

高校生がブランド品を持っていた時代

一穂： ラストで久乃が社会の関わりの中で生きていく決心をするところを読んですごく安心したんです。もしかしたら、彼女はただがむしゃらに働いて、楽しみも許さずにひとりで死んでいってしまった可能性もありますよね。あと久乃が、時代の変化についていけず後輩からセクハラを指摘されるシーンにすごく共感しました。「こういうのはダメなんだ」と口に出す時点でもうダメなんだ、みたいな。

綿矢： 私が大学を卒業したのは就職氷河期の終わりかけで、みんな仕事にしがみついていた時代でしたから。さすがに枕営業はなかったと思いますけど、それでも今の空気感とは大分違うと思います。

一穂： 適応しようと必死で積み重ねてきたことを、今になって「全部間違っています」とされたら、「そう言われても……」となりますよね。OSからアップデートしないといけないようなものですから。

綿矢： 時代に必死についていった結果、「時代遅れ」なんて言われるのはつらいですね。

一穂： 第二部の冒頭で、枕営業に失敗した久乃がおじさんに逃げられるシーンは、痛々しい生活の中にも少し笑える要素があって好きな場面です。

綿矢： 久乃はヒリヒリした大人になっていますが、本人はあまり悲観していないんです。周りから見れば「ちゃんとしなきゃ」という生活でも、本人は悪いと思っていない。そのギャップが書ければいいなと思いました。

一穂： この世代感覚、若い読者が読んだらどういう感想を持つのか楽しみです。第一部で書かれている90年代後半の、全てが過剰でギラギラしていた空気感は、口で説明しても分からないと思いますし。

綿矢： あの時代特有の飢餓感みたいなものがあって、たしかに平和だったけれど、若者の内面は結構荒れていた気がします。今のほうがおっとりしてますよね。

一穂： 当時は高校生でもブランド品を持っているのが当たり前みたいな感覚があって……。

綿矢： 今思えば、学生があれだけのブランド品を買うお金をどうやって捻出していたのか。考えると、ちょっと切ない気持ちになります。私もみんなと同じプラダのリュックを買うためにお金貯めたりしてました。

主人公なのに不気味な久乃

一穂： 『激しく煌めく短い命』を久乃の一人称で書くというのは、最初から決めていましたか？ 読者としては綸の気持ちも知りたいし、作者としても綸の視点を入れられたら楽な部分もありそうと思ったのですが。

綿矢： 『光のとこにいてね』みたいに視点を切り替えれば、ふたりの気持ちがわかりやすいですよね。でも、そもそも綸の気持ちを書くという発想自体がなくて……。

一穂： 綸から見た久乃って、時々すごく不気味に見えるかもしれませんね。美容院をしつこく勧めたり……。

綿矢： ちょっとストーカーみたいですよね（笑）。久乃は不気味なところがたくさんある子なんで、それを綸が見抜いている描写とか書いたら面白かったかも。

一穂： 私の中の綸のイメージは、“人の言ったことをそのまま受け取る子”なんです。だから東京で再会したときも、まさか久乃がまだ自分のことを好きだとは思っていなかったのでは？

綿矢： 綸は鈍いところがあるので、久乃の気持ちにはまったく気づいていなかったと思います。むしろケンカ別れした記憶の方が強くて、仲が悪いままだと思っていたかもしれません。

一穂： 顔に傷をつけちゃったし、向こうがずっと怒っているんじゃないかって。ちなみに再会の場面で、綸が久乃のことを少しディスりますが、内心では大人になった久乃をどう見ていたと思いますか？

綿矢： 綸の中では、中学時代の久乃は少し暗いけど真面目で素直な子、というイメージだったと思います。でも再会してからは、生活が荒んでいたり、雰囲気が暗くなっていたりするのをすぐに見抜いて、警戒していたのかもしれません。「何を考えているか分からないやつ」に見えたんじゃないかな。そういうすれ違いを想像しながら読むのも面白いですよね。ただ綸の視点を書いてしまうと、彼女が久乃に隠していたことがバレてしまいますし……。

一穂： 小説を書くのって本当に難しいですね。

京都という土地の磁場を書く

一穂： またここで描かれている、京都の少し嫌な部分がシビアで圧倒されました。「生まれが悪い子」という言葉は初めて聞いたのですが、「育ちが悪い」とはニュアンスがだいぶ違いますよね。

綿矢： 小説では書きましたが、実際に「生まれが悪い」という言葉が京都にあるのかはわからないです。仰るとおり、「育ちが悪い」はまだ救いがあるけど、「生まれが悪い」と言われるともうどうしようもない。いまはどうかわからないですけど、私が子供の頃の京都には、まだ“生まれ”が価値を持つという文化がありました。伝統や歴史を守る生き方が染み付いているからかもしれません。京都を批判したいわけではなく、ただ、特有の雰囲気はあったなと思い出しながら書いた部分です。

一穂： 京都出身の作家さんが書くのは勇気がいりますよね。

綿矢： すごく悩みました。なので「文學界」で連載していたときは、かなりぼかして書いていたんです。でも単行本にする際に読み返してみたら、ぜんぜん意味がわからなくて。隠して伝わる小説ではない、と気づいてからは腹を括りました。

一穂： 京都はそういう意味で難しい土地ですよね。大阪人は率先して自分たちをネタにしますが、京都には、何か言ってはいけないような雰囲気も感じてしまって……。第二部に入って東京で暮らす久乃が、綸も東京へ来ているとインスタで知ったことで、初めて彼女に会うために動き出すという展開は象徴的ですよね。京都の磁場から抜け出したというか、それまでも会いに行こうと思えば行けたはずなのに勇気が出なかったんだなって。

綿矢： そうですね。ふたりが京都という基盤の上にいる間は、近くにいたのに再会できなかった。そこから出たことで、ようやく会える雰囲気が整ったんだと思います。

（綿矢 りさ,一穂 ミチ）