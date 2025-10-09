「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「意見が浅い人」が使う言葉

会議や雑談の中で、一見自信を持って話しているのに、なぜか「この人、浅いな」と思われてしまう人がいます。

その人たちに共通するのが、

・「よくあることなんですよ」

・「ちゃんとやれば大丈夫です」

といった、根拠のない一般化や曖昧な表現を断言することです。

「よく」「ちゃんと」は思考停止ワード

「よく」や「ちゃんと」という言葉は、一見わかりやすく聞こえますが、実はとても危険です。

・「よくミスが出るんです」

・「ちゃんと準備しておけば大丈夫です」

こうした表現には、具体的な事実が一つも含まれていません。

「よく」は頻度を曖昧にし、「ちゃんと」は基準をぼかします。それでも自信満々に話してしまうと、聞き手からは「考えが浅い」「中身がない」と見透かされてしまうのです。

解釈を押し付ける人は嫌われる

こうした曖昧な言葉を多用すると、相手は「それって本当？」と心の中でツッコミを入れます。しかし、本人はそのあいまいさに気づいていません。結果として、自分の解釈を押し付けているだけの人になってしまうのです。

たとえば「ちゃんと説明して」と言われても、何を「ちゃんと」すればいいのかは人によって違います。

つまり、言葉は届いていても、意図は伝わっていない。このズレが「会話の浅さ」を生む最大の原因です。

賢い人は「事実」で話す

一方で、頭のいい人はあいまいな言葉を避け、事実ベースで話すことを徹底しています。

・「直近3件の案件で、同じミスが起きています」

・「次の会議では、資料を10分前までに全員で一度読みましょう」

このように数字やタイミングなど、客観的な情報を交えて話すことで、相手との認識が揃い、会話に深みが出ます。

「よく」「ちゃんと」といったあいまいな言葉を自信満々に使う人は、話しているつもりで何も伝えていません。

それは事実を見ずに、自分の解釈を押し付けているだけだからです。

本当に賢い人は、事実に基づいて話をする。だからこそ、説得力があり、話が噛み合うのです。

