まさかの大ブレーキ…フィリーズ主軸3人に球団OBが苦言「割に合わない高給取りだ」 第2戦は10打数1安打「許容できない」

2冠王のシュワバーも結果を残せていない(C)Getty Images

まさかの大ブレーキに球団OBもフラストレーションを隠せない。

現地時間10月6日、フィリーズは、本拠地シチズンズバンクパークで大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希らが所属するドジャースとの地区シリーズ第2戦に臨み、3-4と惜敗。ディフェンディングチャンピオン相手に苦戦を強いられ、0勝2敗でリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけられた。

【動画】「流れを手放した」とトムソン監督に批判殺到 勝敗の行方を大きく左右した「送りバント失敗」のシーンを見る

何よりも痛いのは、主軸3人の不振だ。第2戦では、首位打者の1番トレー・ターナーが4打数1安打2三振、本塁打王＆打点王の2番カイル・シュワバーが3打数無安打2三振、MVP2度の3番ブライス・ハーパーが3打数無安打1三振。計10打数1安打5三振にとどまり、2戦で計21打数2安打、11三振と役割を果たせていない。

そんな現状に苛立ちを露わにしているのは、かつてフィリーズで救援投手を務めていた球団OBのリッキー・ボタリコ氏だ。第2戦終了後、地元局『NBC Sports Philadelphia』の番組に出演し、「全く割に合わない。彼らはポストシーズンで結果を出すために高給をもらう選手たちだ」と不満を口にしている。