パラグアイ戦で上田を温存なら、最前線は町野か小川。２トップで圧をかける形もトライしたい【日本代表】
10月６日から千葉県内で合宿をスタートさせ、10日のパラグアイ戦に備えている日本代表。８日からは室内調整の久保建英（レアル・ソシエダ）を除く25人で本格的な戦術練習に入ったが、やはり重要なのは、いかにゴールを奪うかだ。
ご存じの通り、９月のアメリカ遠征ではメキシコ（０−０）、アメリカ（０−２）を相手に無得点。2026年北中米ワールドカップのアジア最終予選で通算30得点を挙げた日本にとって、ショッキングな結果だったに違いない。
「アメリカ遠征では、チームとして勝利を挙げられなかったのが一番のところ。個人としても得点を奪えなくて、すごく悔しい結果に終わった。１回、１回の活動がラストチャンスという気持ちでやっていかないといけないし、今回の活動にかける思いは人一倍強い」と、アメリカ戦で先発し、72分までプレーしながら、不発に終わった小川航基（NEC）は目の色を変えて10月シリーズに挑んでいる。
パラグアイ戦ではエースFW上田綺世（フェイエノールト）の温存が有力視されるため、１トップは小川か町野修斗（ボルシアMG）、前田大然（セルティック）のいずれかがスタメンに抜擢されるだろう。ただ、前田に関して言うと、今季のセルティックでは右FWに入っているケースが多く、最近の代表でも左ウイングバックが主戦場となっている。そのため、１トップで使われる可能性は低そうだ。
相手が強固な守備を誇るパラグアイとなれば、やはり前線にはターゲットマンタイプの人材が欲しい。森保一監督も小川か町野の起用を視野に入れていると見られる。
２人ともチーム合流は７日で、コンディション的には大きな違いがない。どちらを選ぶかは難しいところが、アメリカ戦で小川が結果を出せなかったという事実を踏まえると、今回は町野がスタートから行くのではないか。
その町野だが、今夏の移籍期間にキールからボルシアMGへステップアップ。開幕からの６試合すべてに出場し、２戦目の８月30日のシュツットガルト戦から４試合連続で先発に抜擢されている。しかしながら、自身のゴールはゼロ。チームも未勝利で、９月には監督・強化責任者が揃って解任される非常事態に直面している。
「今はフォーメーションも毎試合、変えながら、求められることも少し変わりながらっていう感じですけど、下を向かずにやり続けるしかない。こういう苦しい状況は、湘南でも、キールでも経験してきているので、ポジティブにやっていくしかないかなと思ってます」と本人は今、苦境打開に向けて意気込んでいる。
そういう時だけに、日本代表で結果を出せば、流れもガラリと変わるだろう。
「（パラグアイのような相手には）必ずニアで相手の前に入っていくのが大切。つぶれ役になるとしても、低いボールが来た際でも反応できると思うんで、ファーストポストの入り方がフォワードとして大事かなと思います」と、町野は手堅い守りをこじ開けるイメージを膨らませている。
その仕事を遂行し、実際に得点を奪って日本を勝利へと導いてくれれば、一番良いシナリオ。今回はゴール前の仕事に集中してほしい。
一方の小川も、もちろん負けてはいない。
「普段やっているオランダリーグと相手のレベル感は正直、分からないですけど、センターバックのタイプは全然違うものになると思う。どういうところに隙があって、何がストロングなのかを試合中にすぐ判断して、チームの助けになれるプレーを心がけたい」と語気を強めていた。
クロスからのゴールという最大の強みを発揮できれば理想的ではあるが、今回はまずチームとして点を取る形を模索していくべきだ。打点の高いヘッドが売りの小川がターゲットになり、こぼれ球を２列目のアタッカーやサイドの選手が詰めるような形も数多く作れれば、光明が見えてきそうだ。
ご存じの通り、９月のアメリカ遠征ではメキシコ（０−０）、アメリカ（０−２）を相手に無得点。2026年北中米ワールドカップのアジア最終予選で通算30得点を挙げた日本にとって、ショッキングな結果だったに違いない。
パラグアイ戦ではエースFW上田綺世（フェイエノールト）の温存が有力視されるため、１トップは小川か町野修斗（ボルシアMG）、前田大然（セルティック）のいずれかがスタメンに抜擢されるだろう。ただ、前田に関して言うと、今季のセルティックでは右FWに入っているケースが多く、最近の代表でも左ウイングバックが主戦場となっている。そのため、１トップで使われる可能性は低そうだ。
相手が強固な守備を誇るパラグアイとなれば、やはり前線にはターゲットマンタイプの人材が欲しい。森保一監督も小川か町野の起用を視野に入れていると見られる。
２人ともチーム合流は７日で、コンディション的には大きな違いがない。どちらを選ぶかは難しいところが、アメリカ戦で小川が結果を出せなかったという事実を踏まえると、今回は町野がスタートから行くのではないか。
その町野だが、今夏の移籍期間にキールからボルシアMGへステップアップ。開幕からの６試合すべてに出場し、２戦目の８月30日のシュツットガルト戦から４試合連続で先発に抜擢されている。しかしながら、自身のゴールはゼロ。チームも未勝利で、９月には監督・強化責任者が揃って解任される非常事態に直面している。
「今はフォーメーションも毎試合、変えながら、求められることも少し変わりながらっていう感じですけど、下を向かずにやり続けるしかない。こういう苦しい状況は、湘南でも、キールでも経験してきているので、ポジティブにやっていくしかないかなと思ってます」と本人は今、苦境打開に向けて意気込んでいる。
そういう時だけに、日本代表で結果を出せば、流れもガラリと変わるだろう。
「（パラグアイのような相手には）必ずニアで相手の前に入っていくのが大切。つぶれ役になるとしても、低いボールが来た際でも反応できると思うんで、ファーストポストの入り方がフォワードとして大事かなと思います」と、町野は手堅い守りをこじ開けるイメージを膨らませている。
その仕事を遂行し、実際に得点を奪って日本を勝利へと導いてくれれば、一番良いシナリオ。今回はゴール前の仕事に集中してほしい。
一方の小川も、もちろん負けてはいない。
「普段やっているオランダリーグと相手のレベル感は正直、分からないですけど、センターバックのタイプは全然違うものになると思う。どういうところに隙があって、何がストロングなのかを試合中にすぐ判断して、チームの助けになれるプレーを心がけたい」と語気を強めていた。
クロスからのゴールという最大の強みを発揮できれば理想的ではあるが、今回はまずチームとして点を取る形を模索していくべきだ。打点の高いヘッドが売りの小川がターゲットになり、こぼれ球を２列目のアタッカーやサイドの選手が詰めるような形も数多く作れれば、光明が見えてきそうだ。