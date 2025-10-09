日本代表、パラグアイ＆ブラジル戦の背番号を発表！上田綺世が「18番」へ驚きの変更…町野修斗が「新9番」に

日本サッカー協会（JFA）は8日、キリンチャレンジカップ2025で10月10日（金）にパラグアイ、10月14日（火）にブラジルと対戦するSAMURAI BLUE（日本代表）の背番号を発表した。

キャプテンの遠藤航が怪我のため不参加となり、26名での活動となった10月シリーズ。背番号は以下のように決まった。

1．鈴木彩艶

2．橋岡大樹

3．谷口彰悟

4．渡辺剛

5．長友佑都

6．藤田譲瑠チマ

7．相馬勇紀

8．南野拓実

9．町野修斗

10．堂安律

11．前田大然

12．大迫敬介

13．中村敬斗

14．伊東純也

15．鎌田大地

16．安藤智哉

17．田中碧

18．上田綺世

19．小川航基

20．久保建英

21．佐野海舟

22．瀬古歩夢

23．早川友基

24．斉藤光毅

25．鈴木淳之介

26．望月ヘンリー海輝

近年、“エースストライカーの証”である9番を背負ってきた27歳の上田綺世だが、今回から鹿島アントラーズや法政大学時代につけていた18番へ変更。26歳の町野修斗が新たに9番をつける。

また、9月シリーズで3番を背に好パフォーマンスを見せた渡辺剛は、谷口彰悟が復帰したため、怪我で不在の板倉滉がつけることが多い4番にスライドしている。

森保一監督率いる日本代表は、10日にパナソニックスタジアム吹田でパラグアイと、14日に東京スタジアム（味の素スタジアム）でブラジルと対戦する。