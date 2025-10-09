女優の井上和香（45）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。交友関係の広い友人から誘われた食事会で腹が立ったことを振り返った。

この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女たち」。とにかく人付き合いから逃げたい女たちが処世術についてトークした。「大人数での飲み会」について話題となり、井上は「複数は苦手です」と大人数での飲み会には抵抗があるとした。

ある時に「交友関係が広い友達から」食事会に誘われた。「その子たちとご飯かな」と思って向かうも「どこかの社長さん主催の50〜60人集まるパーティーみたいな感じの…」と想定外の食事会だった。

思わぬ参加となり「もう…すっごい嫌だ」と気分は乗らなかった。さらにパーティーでは「とりあえず友達に呼ばれたから、その子のそばにいったら…その社長に群がる人たちだらけだった」とし、「（社長から）お前もその1人だろ?みたいな雰囲気で声をかけられた」という。

これに「腹立って…“別に予定があるので帰ります”って言って」と抜け出そうとした。すると、社長から「あ、お金いらないから。じゃあ」と嫌な言い方をされたが、「大丈夫です、払います」と告げて「“バンッ”って1万円置いて帰りました」と振り返った。

この行動に「カッコいい」といった声があがる中、「凄い嫌だった」としつつ「その時いた友達とも縁が切れてしまって…ごめんなさいって思った」と申し訳ない気持ちになったことも明かした。